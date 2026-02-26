Премии за количество мобилизованных — в ТЦК призвали не верить фейковым слухам

Военнообязанный с работниками ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Нацполиция Украины

Слухи о том, что за доставку военнообязанных в ТЦК, работники военкомата получают премии, являются фейком. Сумма выплат для представителей ТЦК не зависит от количества людей, которых они задержат.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Фейк о премиях за мобилизацию

По словам представителя военкомата, денежное обеспечение военнослужащих является четко определенным. За большое количество мобилизованных никаких вознаграждений не предвидится.

Также ложны слухи о наказании за невыполнение количественных показателей.

"Неоднократно слышал такие сказки: если солдаты, которые проводят мероприятия оповещения, не доставят определенное количество людей, то они поедут на передовую. Нет, премий за мобилизованных нет. Как и нет премий за каждого доставленного. Денежное обеспечение военнослужащего четко определено. Нет премии за доставку военнообязанного, это полная ложь", — подчеркнул Истомин.

Недавно стало известно, что в Украине возросло количество нападений на работников ТЦК и СП. Только на Днепропетровщине в течение января было пять таких случаев.

Ранее представитель Полтавского ОТЦК Роман Истомин заявил, что в начале полномасштабного вторжения желающих присоединиться к войску было столько, что некоторым отказывали. Сейчас же люди не хотят защищать страну, но ТЦК помогает им это делать.