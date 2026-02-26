Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Премии за доставку людей в военкомат — в ТЦК опровергли фейк

Премии за доставку людей в военкомат — в ТЦК опровергли фейк

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 02:31
Премии за количество мобилизованных — в ТЦК призвали не верить фейковым слухам
Военнообязанный с работниками ТЦК и СП. Фото иллюстративное: Нацполиция Украины

Слухи о том, что за доставку военнообязанных в ТЦК, работники военкомата получают премии, являются фейком. Сумма выплат для представителей ТЦК не зависит от количества людей, которых они задержат.

Об этом в интервью изданию "Телеграф" сообщил представитель Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Фейк о премиях за мобилизацию

По словам представителя военкомата, денежное обеспечение военнослужащих является четко определенным. За большое количество мобилизованных никаких вознаграждений не предвидится.

Также ложны слухи о наказании за невыполнение количественных показателей.

"Неоднократно слышал такие сказки: если солдаты, которые проводят мероприятия оповещения, не доставят определенное количество людей, то они поедут на передовую. Нет, премий за мобилизованных нет. Как и нет премий за каждого доставленного. Денежное обеспечение военнослужащего четко определено. Нет премии за доставку военнообязанного, это полная ложь", — подчеркнул Истомин.

Недавно стало известно, что в Украине возросло количество нападений на работников ТЦК и СП. Только на Днепропетровщине в течение января было пять таких случаев.

Ранее представитель Полтавского ОТЦК Роман Истомин заявил, что в начале полномасштабного вторжения желающих присоединиться к войску было столько, что некоторым отказывали. Сейчас же люди не хотят защищать страну, но ТЦК помогает им это делать.

фейки военкомат военный призыв мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации