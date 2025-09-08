Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаПсихологіяTravelАктуальноПромоГороскопЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Правозахисник пояснив нюанси використання бодікамер ТЦК

Правозахисник пояснив нюанси використання бодікамер ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 18:54
Чому ТЦК не використовують бодікамери - дані Сергія Старенького
Працівники ТЦК перевіряють документи у військовозобов'язаного. Фото: АрміяInform

Заступник голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України Сергій Старенький нагадав, що працівники територіальних центрів комплектування зобов’язані здійснювати фото- та відеофіксацію під час заходів оповіщення. Це правило мало діяти ще з травня 2024 рок.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Чому ТЦК не використовують бодікамери

Старенький наголосив, що відповідна норма з’явилася після зміни урядової постанови, але досі не виконується.

"Міністр оборони лише нещодавно звернув увагу на цю норму, яку сам підписав, коли був прем’єром. Однак і після 1 вересня вимога лишається невиконаною, бо бодікамери можуть зафіксувати порушення, які зараз відбуваються під час роботи ТЦК", — пояснив Старенький.

Він уточнив, що йдеться про повний спектр заходів оповіщення: перевірку даних, облікових документів, вручення повісток тощо.

"Вони повинні були здійснювати фото- і відеофіксацію цього процесу ще з травня 2024 року. Міністр оборони, який раніше був прем’єр-міністром, нарешті зрозумів, що постанова, яку він підписав, більше року не виконується", — додав експерт.

За його словами, попри заяви міністра про обов’язкове носіння бодікамер з 1 вересня, на практиці вимога досі не виконується. Це, на думку Старенького, дозволяє уникати фіксації порушень у роботі центрів комплектування, які зараз відбуваються.

Зазначимо, що з 1 вересня під час перевірки документів або вручення повісток кожен представник ТЦК та СП буде зобов’язаний використовувати нагрудні боді-камери.

Нагадаємо, у Сухопутних військах повідомляли, що понад 91% скандалів із ТЦК виявились фейками. У відомстві оприлюднили звіт про роботу працівників ТЦК. 

військкомат військовий облік мобілізація перевірки ТЦК та СП
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації