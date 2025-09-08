Чому ТЦК не використовують бодікамери - дані Сергія Старенького

Працівники ТЦК перевіряють документи у військовозобов'язаного. Фото: АрміяInform

Заступник голови комітету захисту прав людини Національної асоціації адвокатів України Сергій Старенький нагадав, що працівники територіальних центрів комплектування зобов’язані здійснювати фото- та відеофіксацію під час заходів оповіщення. Це правило мало діяти ще з травня 2024 рок.

Про це він розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Старенький наголосив, що відповідна норма з’явилася після зміни урядової постанови, але досі не виконується.

"Міністр оборони лише нещодавно звернув увагу на цю норму, яку сам підписав, коли був прем’єром. Однак і після 1 вересня вимога лишається невиконаною, бо бодікамери можуть зафіксувати порушення, які зараз відбуваються під час роботи ТЦК", — пояснив Старенький.

Він уточнив, що йдеться про повний спектр заходів оповіщення: перевірку даних, облікових документів, вручення повісток тощо.

"Вони повинні були здійснювати фото- і відеофіксацію цього процесу ще з травня 2024 року. Міністр оборони, який раніше був прем’єр-міністром, нарешті зрозумів, що постанова, яку він підписав, більше року не виконується", — додав експерт.

За його словами, попри заяви міністра про обов’язкове носіння бодікамер з 1 вересня, на практиці вимога досі не виконується. Це, на думку Старенького, дозволяє уникати фіксації порушень у роботі центрів комплектування, які зараз відбуваються.

Зазначимо, що з 1 вересня під час перевірки документів або вручення повісток кожен представник ТЦК та СП буде зобов’язаний використовувати нагрудні боді-камери.

Нагадаємо, у Сухопутних військах повідомляли, що понад 91% скандалів із ТЦК виявились фейками. У відомстві оприлюднили звіт про роботу працівників ТЦК.