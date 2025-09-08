Почему ТЦК не используют бодикамеры - данные Сергея Старенького

Работники ТЦК проверяют документы у военнообязанного. Фото: АрмияInform

Заместитель председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький напомнил, что работники территориальных центров комплектования обязаны осуществлять фото- и видеофиксацию во время мероприятий оповещения. Это правило должно было действовать еще с мая 2024 года.

Об этом он рассказал в эфире Ранок.LIVE.

Старенький отметил, что соответствующая норма появилась после изменения правительственного постановления, но до сих пор не выполняется.

"Министр обороны только недавно обратил внимание на эту норму, которую сам подписал, когда был премьером. Однако и после 1 сентября требование остается невыполненным, потому что бодикамеры могут зафиксировать нарушения, которые сейчас происходят во время работы ТЦК", — пояснил Старенький.

Он уточнил, что речь идет о полном спектре мероприятий оповещения: проверку данных, учетных документов, вручение повесток и тому подобное.

"Они должны были осуществлять фото- и видеофиксацию этого процесса еще с мая 2024 года. Министр обороны, который ранее был премьер-министром, наконец понял, что постановление, которое он подписал, больше года не выполняется", — добавил эксперт.

По его словам, несмотря на заявления министра об обязательном ношении бодикамер с 1 сентября, на практике требование до сих пор не выполняется. Это, по мнению Старенького, позволяет избегать фиксации нарушений в работе центров комплектования, которые сейчас происходят.

Отметим, что с 1 сентября во время проверки документов или вручения повесток каждый представитель ТЦК и СП будет обязан использовать нагрудные боди-камеры.

Напомним, в Сухопутных войсках сообщали, что более 91% скандалов с ТЦК оказались фейками. В ведомстве обнародовали отчет о работе сотрудников ТЦК.