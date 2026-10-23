Чоловік із працівниками ТЦК та СП. Фото ілюстративне: facebook.com/khoblvk

В умовах воєнного стану військовозобов'язаним повістки вручають не лише особисто, а й надсилають поштою. Щоб переконатися в тому, що документ правильно оформлений і є чинним, варто звернути увагу на обов'язкові відомості.

Про це 23 жовтня повідомив Житомирський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Реклама

Як розпізнати правильно оформлений документ

Про те, яка інформація має бути в повістці, йдеться в пункті 29 Порядку про проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації.

У правильно оформленому документі є:

прізвище, ім'я, по батькові, дата народження;

найменування відповідного ТЦК та СП;

мета виклику до ТЦК та СП;

місце, дата, час явки;

дані посадовця (у паперовій повістці мають зазначатися посада, власне ім'я, прізвище, особистий підпис і дата підписання, а для повістки з електронного реєстру — ім'я та прізвище керівника ТЦК або відділу ТЦК, дата накладення кваліфікованого електронного підпису);

реєстраційний номер;

роз'яснення про наслідки неявки та вимогу повідомити про причини неявку.

У повістках з електронного реєстру має бути ще QR-код.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що за порушення правил військового обліку передбачається штраф 17–25 тисяч гривень. За певних умов несплачену заборгованість передають на примусове виконання. Крім того, можуть подвоїти розмір стягнення.

Читайте також:

Також Новини.LIVE з посиланням на адвоката Дар'ю Тарасенко писав, що чоловіка, який не має громадянства України, узяв на облік ТЦК. Аби довести військкомату, що сталася помилка, знадобилося півтора місяця. Правознавиця наголосила, що перебувати на обліку можуть тільки громадяни України.