Мужчина с сотрудниками ТЦК и СП. Фото иллюстративное: facebook.com/khoblvk

В условиях военного положения военнообязанным повестки вручают не только лично, но и отправляют по почте. Чтобы убедиться в том, что документ оформлен правильно и является действительным, следует обратить внимание на обязательные сведения.

Об этом 23 октября сообщил Житомирский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

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Как распознать правильно оформленный документ

О том, какая информация должна быть в повестке, говорится в пункте 29 Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации.

В правильно оформленном документе указаны:

фамилия, имя, отчество, дата рождения;

наименование соответствующего ТЦК и СП;

цель вызова в ТЦК и СП;

место, дата, время явки;

данные чиновника (в бумажной повестке должны указываться должность, имя, фамилия, личная подпись и дата подписания, а в повестке из электронного реестра — имя и фамилия руководителя ТЦК или отдела ТЦК, дата проставления квалифицированной электронной подписи);

регистрационный номер;

разъяснение о последствиях неявки и требование сообщить о причинах неявки.

В повестках из электронного реестра должен быть еще QR-код.

Ранее Новини.LIVE сообщал, что за нарушение правил воинского учета предусматривается штраф в размере 17–25 тысяч гривен. При определенных условиях неуплаченную задолженность передают на принудительное взыскание. Кроме того, размер штрафа могут удвоить.

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Также Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Дарью Тарасенко писал, что мужчину, который не имел гражданства Украины, поставил на учет ТЦК. Чтобы доказать военкомату, что произошла ошибка, потребовалось полтора месяца. Правовед подчеркнула, что на учете могут состоять только граждане Украины.