Працівники ТЦК можуть носити при собі стартовий пістолет

Працівники територіальних центрів комплектування можуть носити стартовий пістолет, але лише за наявності відповідного дозволу. У ТЦК наголошують, що такі дії не виходять за межі чинного законодавства і не відрізняються від правил для звичайних громадян. Водночас у відомстві зазначають, що за станом працівників стежать штатні психологи.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на заяву заступника начальника Житомирського ТЦК Олександра Реця.

Працівники ТЦК можуть носити пістолет

У ТЦК пояснюють, що носіння стартового пістолета можливе лише за умови наявності офіційного дозволу. Таку заяву під час засідання ТСК зробив заступник начальника Житомирського ТЦК Олександр Рець, коментуючи питання щодо правового статусу зброї у працівників територіальних центрів комплектування.

Посадовець наголосив, що закон не встановлює окремих обмежень для працівників ТЦК у цьому питанні. Він підкреслив, що правила однакові для всіх громадян, тому за наявності дозволу носіння стартового пістолета є законним.

"Ми ж не можемо розподіляти, що громадянин України у своєму житті може мати стартовий пістолет, а посадова особа — не може. Якщо у нього є дозвіл, закон це не забороняє. Він використовується, коли він відчуває, що є загроза його життю чи здоров'ю", — заявив заступник начальника Житомирського ТЦК Олександр Рець.

Окремо він повідомив, що в кожному районному ТЦК працює штатний психолог. За його словами, фахівці стежать за психологічним станом працівників і за потреби можуть рекомендувати їхнє відсторонення або переведення на інші ділянки роботи.

Новини.LIVE інформували, що працівники ТЦК не мають офіційного права використовувати електрошокери, оскільки вони не входять до їхнього стандартного оснащення. Водночас такі пристрої можуть використовуватися лише як особиста річ, на загальних підставах для громадян. У ТЦК наголошують, що офіційно право застосування електрошокерів мають лише правоохоронні органи.

Новини.LIVE також повідомляли, що в Україні з 1 листопада 2025 року почала діяти оновлена система оформлення та продовження відстрочок від мобілізації. Тепер більшість відстрочок продовжуються автоматично, а оформлення стало простішим і частково цифровим. Подати документи можна онлайн через застосунок "Резерв+" або офлайн через ЦНАП замість звернення до ТЦК.