Работники ТЦК могут носить при себе стартовый пистолет

Работники ТЦК. Иллюстративный коллаж: Новини.LIVE

Работники территориальных центров комплектования могут носить стартовый пистолет, но только при наличии соответствующего разрешения. В ТЦК отмечают, что такие действия не выходят за пределы действующего законодательства и не отличаются от правил для обычных граждан. В то же время в ведомстве отмечают, что за состоянием работников следят штатные психологи.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление заместителя начальника Житомирского ТЦК Александра Реца.

Работники ТЦК могут носить пистолет

В ТЦК объясняют, что ношение стартового пистолета возможно только при условии наличия официального разрешения. Такое заявление во время заседания ВСК сделал заместитель начальника Житомирского ТЦК Александр Рець, комментируя вопрос о правовом статусе оружия у работников территориальных центров комплектования.

Чиновник отметил, что закон не устанавливает отдельных ограничений для работников ТЦК в этом вопросе. Он подчеркнул, что правила одинаковы для всех граждан, поэтому при наличии разрешения ношение стартового пистолета является законным.

"Мы же не можем распределять, что гражданин Украины в своей жизни может иметь стартовый пистолет, а должностное лицо — не может. Если у него есть разрешение, закон это не запрещает. Он используется, когда он чувствует, что есть угроза его жизни или здоровью", — заявил заместитель начальника Житомирского ТЦК Александр Рець.

Отдельно он сообщил, что в каждом районном ТЦК работает штатный психолог. По его словам, специалисты следят за психологическим состоянием работников и при необходимости могут рекомендовать их отстранение или перевод на другие участки работы.

Новини.LIVE информировали, что работники ТЦК не имеют официального права использовать электрошокеры, поскольку они не входят в их стандартное оснащение. В то же время такие устройства могут использоваться только как личная вещь, на общих основаниях для граждан. В ТЦК отмечают, что официально право применения электрошокеров имеют только правоохранительные органы.

Новини.LIVE также сообщали, что в Украине с 1 ноября 2025 года начала действовать обновленная система оформления и продления отсрочек от мобилизации. Теперь большинство отсрочек продлеваются автоматически, а оформление стало проще и частично цифровым. Подать документы можно онлайн через приложение "Резерв+" или офлайн через ЦНАП вместо обращения в ТЦК.