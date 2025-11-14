Працівник ТЦК отримав 2 роки дисциплінарного батальйону

Винницький ТЦК. Фото ілюстративне: Моя Вінниця

У Вінниці суд визнав винним працівника територіального центру комплектування, який вимагав хабарі за незаконне отримання бланків повісток і відстрочок від мобілізації. Чоловік отримав покарання у вигляді двох років дисциплінарного батальйону та трирічної заборони обіймати посади в системі ТЦК.

Про це повідомили у Вінницькому міському суді Вінницької області.

Суд призначив покарання працівнику ТЦК за корупцію

Суд встановив, що військовослужбовець одного з відділів ТЦК у Вінницькій області під час особистої розмови запропонував своєму знайомому придбати незаповнені бланки повісток із підписами та печатками за 2000 доларів США. Знайомий повідомив правоохоронців про цей факт, після чого чоловік передав йому чотири бланки за 600 доларів. Пізніше військовий запропонував за 16 тисяч доларів "вплинути" на прийняття рішення про відстрочку від мобілізації строком на три місяці.

За результатами розгляду справи суд визнав обвинуваченого винним у скоєнні злочинів, і призначив йому покарання у вигляді двох років позбавлення волі з трирічною забороною обіймати посади у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав свою вину, висловив каяття та заявив про готовність продовжити службу в будь-якій військовій частині. Врахувавши ці обставини, суд ухвалив рішення замінити покарання у вигляді позбавлення волі на тримання у дисциплінарному батальйоні строком на два роки. Вирок поки не набрав законної сили.

Нагадаємо, що Чернівецький окружний адміністративний суд визнав незаконним призов чоловіка, якого мобілізували попри чинну відстрочку, та постановив скасувати наказ про його службу.

Раніше ми також інформували, що у Полтаві суд покарав чоловіка за виготовлення і продаж підроблених повісток до ТЦК та СП, які допомагали ухилянтам уникати мобілізації, призначивши йому п’ять років ув’язнення умовно.