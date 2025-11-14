Видео
Работника ТЦК приговорили к двум годам дисбата — какая причина

Дата публикации 14 ноября 2025 10:02
обновлено: 10:17
Работник ТЦК получил 2 года дисциплинарного батальона
Винницкий ТЦК. Фото иллюстративное: Моя Винница

В Виннице суд признал виновным работника территориального центра комплектования, который требовал взятки за незаконное получение бланков повесток и отсрочек от мобилизации. Мужчина получил наказание в виде двух лет дисциплинарного батальона и трехлетнего запрета занимать должности в системе ТЦК.

Об этом сообщили в Винницком городском суде Винницкой области.

Суд установил, что военнослужащий одного из отделов ТЦК в Винницкой области во время личного разговора предложил своему знакомому приобрести незаполненные бланки повесток с подписями и печатями за 2000 долларов США. Знакомый сообщил правоохранителям об этом факте, после чего мужчина передал ему четыре бланка за 600 долларов. Позже военный предложил за 16 тысяч долларов "повлиять" на принятие решения об отсрочке от мобилизации сроком на три месяца.

По результатам рассмотрения дела суд признал обвиняемого виновным в совершении преступлений, и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы с трехлетним запретом занимать должности в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину, выразил раскаяние и заявил о готовности продолжить службу в любой воинской части. Учитывая эти обстоятельства, суд принял решение заменить наказание в виде лишения свободы на содержание в дисциплинарном батальоне сроком на два года. Приговор пока не вступил в законную силу.

Напомним, что Черновицкий окружной административный суд признал незаконным призыв мужчины, которого мобилизовали несмотря на действующую отсрочку, и постановил отменить приказ о его службе.

Ранее мы также информировали, что в Полтаве суд наказал мужчину за изготовление и продажу поддельных повесток в ТЦК и СП, которые помогали уклонистам избегать мобилизации, назначив ему пять лет заключения условно.

коррупция Винница военные повестки ТЦК и СП
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
