Полтавець підробляв повістки ТЦК для ухилянтів — що вирішив суд

Полтавець підробляв повістки ТЦК для ухилянтів — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 10:00
Оновлено: 07:52
У Полтаві підробляли повістки ТЦК — вирок суду
Повістка від ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН / Віктор Ковальчук

У Полтаві суд визнав чоловіка винним у виготовленні та розповсюдженні підроблених повісток до ТЦК та СП, що дозволяло ухилянтам уникати мобілізації. За це він отримав п’ять років позбавлення волі умовно із випробувальним строком два роки.

Про це повідомили у вироку Шевченківського районного суду міста Полтави.

Читайте також:

Як діяла схема з підробленими повістками

Обвинувачений разом зі спільником восени 2024 року організував схему виготовлення фейкових повісток до ТЦК та СП. Один із чоловіків займався друком бланків і наносив на них відбитки гербової печатки та підписи, а інший продавав готові документи військовозобов’язаним.

Такі повістки давали можливість чоловікам уникати виклику до територіальних центрів комплектування, що негативно впливало на мобілізаційні ресурси. У жовтні 2024-го і в січні 2025 року обвинувачений роздрукував по 20 повісток і передав їх своєму спільнику для збуту.

"... місцем роботи в "Verholy Relax Park", що розташований за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Соснівка, вул. Соснова, 1, роздрукував підроблені офіційні документи — повістки про виклик", — йдеться у вироку:

Під час обшуку влітку 2025 року правоохоронці виявили одну з підроблених повісток у будинку обвинуваченого, яку він виготовив для себе. Експертиза підтвердила, що документ заповнював саме він. Суд, врахувавши його каяття, сприяння слідству та внесення 50 тисяч гривень благодійного внеску на потреби ЗСУ, вирішив звільнити чоловіка від реального відбуття покарання, залишивши умовний термін.

Нагадаємо, в Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних, і тепер зміни стосуються навіть тих, хто перебуває у розшуку ТЦК або не має військового квитка.

Раніше ми також інформували, що роботодавцям дозволили бронювати частину працівників під час воєнного стану, зокрема деяких чоловіків молодше 25 років, які теж підлягають мобілізації.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
