В Полтаве подделывали повестки ТЦК - приговор суда

Повестка от ТЦК. Фото иллюстративное: УНІАН / Виктор Ковальчук

В Полтаве суд признал мужчину виновным в изготовлении и распространении поддельных повесток в ТЦК и СП, что позволяло уклонистам избегать мобилизации. За это он получил пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Об этом сообщили в приговоре Шевченковского районного суда города Полтавы.

Как действовала схема с поддельными повестками

Обвиняемый вместе с сообщником осенью 2024 года организовал схему изготовления фейковых повесток в ТЦК и СП. Один из мужчин занимался печатью бланков и наносил на них оттиски гербовой печати и подписи, а другой продавал готовые документы военнообязанным.

Такие повестки давали возможность мужчинам избегать вызова в территориальные центры комплектования, что негативно влияло на мобилизационные ресурсы. В октябре 2024-го и в январе 2025 года обвиняемый распечатал по 20 повесток и передал их своему сообщнику для сбыта.

"... местом работы в "Verholy Relax Park", который расположен по адресу: Полтавская область, Полтавский район, с. Сосновка, ул. Сосновая, 1, распечатал поддельные официальные документы — повестки о вызове", — говорится в приговоре:

Во время обыска летом 2025 года правоохранители обнаружили одну из поддельных повесток в доме обвиняемого, которую он изготовил для себя. Экспертиза подтвердила, что документ заполнял именно он. Суд, учитывая его раскаяние, содействие следствию и внесение 50 тысяч гривен благотворительного взноса на нужды ВСУ, решил освободить мужчину от реального отбывания наказания, оставив условный срок.

Напомним, в Украине обновили правила бронирования военнообязанных, и теперь изменения касаются даже тех, кто находится в розыске ТЦК или не имеет военного билета.

Ранее мы также информировали, что работодателям разрешили бронировать часть работников во время военного положения, в частности некоторых мужчин моложе 25 лет, которые тоже подлежат мобилизации.