Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Полтавец подделывал повестки ТЦК для уклонистов — что решил суд

Полтавец подделывал повестки ТЦК для уклонистов — что решил суд

Ua ru
Дата публикации 13 ноября 2025 10:00
обновлено: 07:52
В Полтаве подделывали повестки ТЦК - приговор суда
Повестка от ТЦК. Фото иллюстративное: УНІАН / Виктор Ковальчук

В Полтаве суд признал мужчину виновным в изготовлении и распространении поддельных повесток в ТЦК и СП, что позволяло уклонистам избегать мобилизации. За это он получил пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Об этом сообщили в приговоре Шевченковского районного суда города Полтавы.

Реклама
Читайте также:

Как действовала схема с поддельными повестками

Обвиняемый вместе с сообщником осенью 2024 года организовал схему изготовления фейковых повесток в ТЦК и СП. Один из мужчин занимался печатью бланков и наносил на них оттиски гербовой печати и подписи, а другой продавал готовые документы военнообязанным.

Такие повестки давали возможность мужчинам избегать вызова в территориальные центры комплектования, что негативно влияло на мобилизационные ресурсы. В октябре 2024-го и в январе 2025 года обвиняемый распечатал по 20 повесток и передал их своему сообщнику для сбыта.

"... местом работы в "Verholy Relax Park", который расположен по адресу: Полтавская область, Полтавский район, с. Сосновка, ул. Сосновая, 1, распечатал поддельные официальные документы — повестки о вызове", — говорится в приговоре:

Во время обыска летом 2025 года правоохранители обнаружили одну из поддельных повесток в доме обвиняемого, которую он изготовил для себя. Экспертиза подтвердила, что документ заполнял именно он. Суд, учитывая его раскаяние, содействие следствию и внесение 50 тысяч гривен благотворительного взноса на нужды ВСУ, решил освободить мужчину от реального отбывания наказания, оставив условный срок.

Напомним, в Украине обновили правила бронирования военнообязанных, и теперь изменения касаются даже тех, кто находится в розыске ТЦК или не имеет военного билета.

Ранее мы также информировали, что работодателям разрешили бронировать часть работников во время военного положения, в частности некоторых мужчин моложе 25 лет, которые тоже подлежат мобилизации.

суд Полтава повестки ТЦК и СП подделки
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации