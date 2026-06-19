Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняКультАвтоРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Працівник птахофабрики перешкоджав роботі ТЦК: рішення суду

Працівник птахофабрики перешкоджав роботі ТЦК: рішення суду

Ua ru
Дата публікації: 19 червня 2026 03:32
На Полтавщині працівник птахофабрики перешкоджав роботі ТЦК: вирок
Працівники підприємства "Кременчуцька птахофабрика". Фото ілюстративне: Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області

На Полтавщині працівник підприємства "Кременчуцька птахофабрика" впродовж двох років перешкоджав діяльності ЗСУ. Чоловік зливав у месенджері дані про роботу груп оповіщення. Суд визнав його винним і призначив покарання.

Про це 10 червня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, тогоріч і впродовж поточного року працівник птахофабрики поширював у публічному чаті у Viber інформацію про місця, де перебували та здійснювали мобілізаційні заходи військовослужбовці ТЦК разом із поліцейськими. Для конспірації чоловік умовні словами "Зелені" та "Сині", публікував емодзі.

"Такі повідомлення використовувалися для попередження учасників чату про місця проведення мобілізаційних заходів під час дії воєнного стану", — наголосили в регіональному військкоматі.

Рішення суду

Обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення, але замінили реальний термін роком іспитового. Мобільний телефон Redmi Note 13, за допомогою якою фігурант поширював інформацію про представників ТЦК і поліції, конфіскували та передали в дохід держави.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що громадяни можуть подавати скаргу на працівників ТЦК та СП. Йдеться про випадки, коли представники військкомату перевищують повноваження або порушують правила військового обліку. Військовозобов'язані мають право звернутися з позовом до суду або ж подати заяву до Міноборони.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що ТЦК відмовився надавати студенту відстрочку від мобілізації. Суд визнав рішення військкомату протиправним. ТЦК має повторно розглянути заяву щодо надання відстрочки та компенсувати позивачу понад 1 200 гривень.

Читайте також:
суд ТЦК та СП судові рішення
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації