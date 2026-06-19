На Полтавщині працівник птахофабрики перешкоджав роботі ТЦК: вирок

Працівники підприємства "Кременчуцька птахофабрика". Фото ілюстративне: Головне управління Держпродспоживслужби в Полтавській області

На Полтавщині працівник підприємства "Кременчуцька птахофабрика" впродовж двох років перешкоджав діяльності ЗСУ. Чоловік зливав у месенджері дані про роботу груп оповіщення. Суд визнав його винним і призначив покарання.

Про це 10 червня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, тогоріч і впродовж поточного року працівник птахофабрики поширював у публічному чаті у Viber інформацію про місця, де перебували та здійснювали мобілізаційні заходи військовослужбовці ТЦК разом із поліцейськими. Для конспірації чоловік умовні словами "Зелені" та "Сині", публікував емодзі.

"Такі повідомлення використовувалися для попередження учасників чату про місця проведення мобілізаційних заходів під час дії воєнного стану", — наголосили в регіональному військкоматі.

Рішення суду

Обвинувачений уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Чоловіка засудили до п'яти років ув'язнення, але замінили реальний термін роком іспитового. Мобільний телефон Redmi Note 13, за допомогою якою фігурант поширював інформацію про представників ТЦК і поліції, конфіскували та передали в дохід держави.



Раніше Новини.LIVE з посиланням на портал "Юристи.UA" повідомляв, що громадяни можуть подавати скаргу на працівників ТЦК та СП. Йдеться про випадки, коли представники військкомату перевищують повноваження або порушують правила військового обліку. Військовозобов'язані мають право звернутися з позовом до суду або ж подати заяву до Міноборони.



Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що ТЦК відмовився надавати студенту відстрочку від мобілізації. Суд визнав рішення військкомату протиправним. ТЦК має повторно розглянути заяву щодо надання відстрочки та компенсувати позивачу понад 1 200 гривень.