В Полтавской области работник птицефабрики препятствовал работе ТЦК: приговор

Работники предприятия "Кременчугская птицефабрика". Фото иллюстративное: Главное управление Госпродпотребслужбы в Полтавской области

В Полтавской области сотрудник предприятия "Кременчугская птицефабрика" в течение двух лет препятствовал деятельности ВСУ. Мужчина передавал через мессенджер данные о работе групп оповещения. Суд признал его виновным и назначил наказание.

Об этом 10 июня сообщил Полтавский областной ТЦК и СП, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, в прошлом году и в течение текущего года сотрудник птицефабрики распространял в публичном чате в Viber информацию о местах, где находились и проводили мобилизационные мероприятия военнослужащие ТЦК вместе с полицейскими. Для конспирации мужчина, используя условные слова "Зеленые" и "Синие", публиковал эмодзи.

"Такие сообщения использовались для предупреждения участников чата о местах проведения мобилизационных мероприятий во время действия военного положения", — подчеркнули в региональном военкомате.

Решение суда

Обвиняемый заключил с прокурором соглашение о признании вины. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, но заменили реальный срок годом испытательного срока. Мобильный телефон Redmi Note 13, с помощью которого фигурант распространял информацию о представителях ТЦК и полиции, конфисковали и передали в доход государства.



Ранее Новини.LIVE со ссылкой на портал "Юристы.UA" сообщал, что граждане могут подавать жалобы на сотрудников ТЦК и СП. Речь идет о случаях, когда представители военкомата превышают полномочия или нарушают правила воинского учета. Военнообязанные имеют право обратиться с иском в суд или подать заявление в Минобороны.



Также Новини.LIVE со ссылкой на судебный реестр писал, что ТЦК отказался предоставить студенту отсрочку от мобилизации. Суд признал решение военкомата противоправным. ТЦК должен повторно рассмотреть заявление о предоставлении отсрочки и выплатить истцу компенсацию в размере более 1 200 гривен.