Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Працевлаштування в школу з порушенням обліку — чи можливо це arrow

Працевлаштування в школу з порушенням обліку — чи можливо це

15 січня 2025 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Працевлаштування військовозобов'язаного під час війни - коли це можливо
Чоловік-педагог в школі. Фото: Pexels
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язаний громадянин, який влаштується на роботу до школи, матиме право на відстрочку від мобілізації навіть у випадку, коли у нього будуть зафіксовані порушення правил військового обліку. Але проблемним може стати сам факт працевлаштування в освітній заклад з такою проблемою, як порушення обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат В'ячеслав Кирда.

Читайте також:

Працевлаштування в школу

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він влаштуватися на роботу в школу і отримати відстрочку від мобілізації, якщо у нього є порушення правил військового обліку.

"Якщо Ви влаштуєтеся на роботу до закладу освіти — теоретично Ви матимете право на оформлення відстрочки від мобілізації", — запевнив громадянина адвокат В’ячеслав Кирда.

У чому головна проблема

Втім, підкреслив юрист, на практиці ситуація може відрізнятися.

"Головна проблема — працевлаштування, адже не думаю, що заклад освіти з радістю призначить Вас на посаду з порушенням правил військового обліку", — зазначив Кирда.

Та, додав адвокат, якщо громадянин зможе працевлаштуватися на роботу до школи, то таким чином він отримає право на відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи має подати в ТЦК педагог на оформлення відстрочки.

Також ми повідомляли про те, що робити, коли вчитель отримав повістку.

вчителі школи мобілізація відстрочка військовозобов'язані

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

00:12 Перепливали Дніпро — в РДК про мотивацію бійців воювати в корпусі

15 січня 2025

23:53 У Мінфіні пояснили, навіщо відкривати фінансові дані українців

Text

23:40 Попенко заявив про критичний стан 800 км тепломереж у Києві

23:22 ЗМІ повідомили, чого Путін хоче досягти на переговорах із Трампом

23:04 Із СІЗО на війну — командир РДК про методи мобілізації в РФ

23:03 Командира судили через недбале ставлення до служби — що накоїв

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:02 У Воронезькій області РФ дрони атакували нафтобазу

23:00 Яремчук забив красивий гол в Греції у ворота росіянина — відео

22:47 Продовження відстрочки через Резерв+ — кому воно доступне

22:39 Відомий ведучий із ЗСУ спростував новини про поранення на фронті

00:12 Перепливали Дніпро — в РДК про мотивацію бійців воювати в корпусі

15 січня 2025

23:53 У Мінфіні пояснили, навіщо відкривати фінансові дані українців

23:22 ЗМІ повідомили, чого Путін хоче досягти на переговорах із Трампом

23:04 Із СІЗО на війну — командир РДК про методи мобілізації в РФ

23:03 Командира судили через недбале ставлення до служби — що накоїв

23:02 У Воронезькій області РФ дрони атакували нафтобазу

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

23:00 Яремчук забив красивий гол в Греції у ворота росіянина — відео

22:47 Продовження відстрочки через Резерв+ — кому воно доступне

22:39 Відомий ведучий із ЗСУ спростував новини про поранення на фронті

22:34 У Трампа висловилися щодо повернення Україні окупованих територій

Ексклюзив

18:49 Мобілізація заброньованих в 2025 році — юрист про нові правила

06:40 Нові ціни на кольорові метали в Україні — вартість латуні дивує

Ексклюзив

06:37 Наслідки екотерору з боку РФ — що буде з Чорним морем

14 січня 2025

06:40 Нові ціни на алюміній у січні — яка вартість металів в Україні

06:20 Наздоганяємо Європу — порівняння цін на оренду в Україні та ЄС

13 січня 2025

22:37 Мобілізація у 18 — що думають одесити

06:40 У січні високі ціни на мідь — яка вартість кольорових металів

12 січня 2025

06:40 Нові ціни на чормет в Україні — яка вартість брухту у січні

Ексклюзив

06:34 Чорне море стане небезпечним для людей — еколог про викид мазуту

11 січня 2025

06:40 Ціни на золото стрімко зростають у січні — нові тарифи ломбардів

Text

23:40 Попенко заявив про критичний стан 800 км тепломереж у Києві

Text

21:20 Засновник РДК про росіян на боці України — інтерв'ю Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленський назвав чотири умови для миру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:49 Екстрена зустріч з Дудою у Польщі — ефір Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокоментував чутки про цензуру у законі про медіа

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

Text

14:30 Переговори Зеленського з Туском й Дудою — зустріч онлайн

Text

13:50 Нардеп розповів, чому 18-річні хлопці не можуть бути військовими

Text

13:31 У штабах зараз втричі більше військових, ніж на фронті, — нардеп

Text

13:00 Візит Зеленського в Польщу та ситуація на фронті — ефір День.LIVE

Text

10:24 Експерт пояснив, чому долар може коштувати 47,5 грн в кінці року

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:45 Пільги після 60 років — що доступно українцям у 2025 році

12 січня 2025

10:39 Цифри вражають — скільки чоловіків призовного віку є в Україні

10 січня 2025

06:35 Дарча у 2025 році — скільки коштує оформити документ

8 січня 2025

16:31 Яна Клочкова — чому мовчить і де мешкає олімпійська чемпіонка

6 січня 2025

06:10 Доплати за надстаж — кому виплатять 700 грн у 2025 році

14 січня 2025

08:58 У Словаччині школяр з прапором України не потис руку президенту

9 січня 2025

06:37 Особисті активи — що заборонено передавати у спадок у 2025 році

3 січня 2025

16:54 Коли сіяти перець на розсаду в 2025 році за місячним календарем

5 січня 2025

03:59 Східний гороскоп на 2025 рік — що принесе знакам Дерев'яна Змія

8 січня 2025

13:27 Індексація пенсій — чому виплати зростуть несуттєво