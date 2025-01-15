Працевлаштування військовозобов'язаного під час війни - коли це можливо

Чоловік-педагог в школі. Фото: Pexels

Військовозобов’язаний громадянин, який влаштується на роботу до школи, матиме право на відстрочку від мобілізації навіть у випадку, коли у нього будуть зафіксовані порушення правил військового обліку. Але проблемним може стати сам факт працевлаштування в освітній заклад з такою проблемою, як порушення обліку.

Про це на порталі "Юристи.UA" повідомив адвокат В'ячеслав Кирда.

Читайте також:

Працевлаштування в школу

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він влаштуватися на роботу в школу і отримати відстрочку від мобілізації, якщо у нього є порушення правил військового обліку.

"Якщо Ви влаштуєтеся на роботу до закладу освіти — теоретично Ви матимете право на оформлення відстрочки від мобілізації", — запевнив громадянина адвокат В’ячеслав Кирда.

У чому головна проблема

Втім, підкреслив юрист, на практиці ситуація може відрізнятися.

"Головна проблема — працевлаштування, адже не думаю, що заклад освіти з радістю призначить Вас на посаду з порушенням правил військового обліку", — зазначив Кирда.

Та, додав адвокат, якщо громадянин зможе працевлаштуватися на роботу до школи, то таким чином він отримає право на відстрочку від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які документи має подати в ТЦК педагог на оформлення відстрочки.

Також ми повідомляли про те, що робити, коли вчитель отримав повістку.