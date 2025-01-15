Трудоустройство военнообязанного во время войны - когда это возможно

Мужчина-педагог в школе. Фото: Pexels

Военнообязанный гражданин, который устроится на работу в школу, будет иметь право на отсрочку от мобилизации даже в случае, когда у него будут зафиксированы нарушения правил воинского учета. Но проблемным может стать сам факт трудоустройства в образовательное учреждение с такой проблемой, как нарушение учета.

Об этом на портале "Юристы.UA" сообщил адвокат Вячеслав Кирда.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он устроиться на работу в школу и получить отсрочку от мобилизации, если у него есть нарушение правил воинского учета.

"Если Вы устроитесь на работу в учреждение образования — теоретически Вы будете иметь право на оформление отсрочки от мобилизации", — заверил гражданина адвокат Вячеслав Кирда.

В чем главная проблема

Впрочем, подчеркнул юрист, на практике ситуация может отличаться.

"Главная проблема — трудоустройство, ведь не думаю, что учебное заведение с радостью назначит Вас на должность с нарушением правил воинского учета", — отметил Кирда.

Но, добавил адвокат, если гражданин сможет трудоустроиться на работу в школу, то таким образом он получит право на отсрочку от мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, какие документы должен подать в ТЦК педагог на оформление отсрочки.

Также мы сообщали о том, что делать, когда учитель получил повестку.