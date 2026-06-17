Позов проти ТЦК: тимчасову непридатність не продовжують автоматично

Співробітники ТЦК. Фото: "Суспільне Чернігів"

Якщо громадянин судиться з територіальним центром комплектування через скасування тимчасової непридатності, то вона не продовжиться автоматично після подання позову проти ТЦК. Такої норми у законодавстві немає. Потрібно подавати до суду окрему заяву про забезпечення позову.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Суд проти ТЦК

Громадяни України мають право на оскарження тих чи інших дій (бездіяльності) державних структур. Це стосується і актуальних під час особливого періоду територіальних центрів комплектування.

Якщо громадянин незадоволений рішенням ТЦК щодо своєї персони, то він може оскаржити це рішення. Оскаржувати можна як у досудовому, так і у судовому форматі.

Досудовим форматом є заяви до ТЦК вищого рівня чи звернення на гарячу лінію Міноборони та Генштабу ЗСУ. Якщо це не спрацює, то громадянин має право подати позов до суду.

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Потрібен додатковий позов

До юристів звернувся громадянин, який планує судитися з територіальним центром комплектування. Причиною позову є неправомірні, на думку громадянина, рішення ТЦК щодо скасування його тимчасової непридатності.

Чоловік поцікавився, чи на час розгляду справи судом тимчасова непридатність може бути продовжена. Юристи, коментуючи цю ситуацію, пояснили, що це не відбувається у автоматичному режимі.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив: "На жаль, сам факт подання позову і навіть відкриття провадження в адміністративній справі не зупиняють дію оскаржуваного рішення суб’єкта владних повноважень, якщо суд окремо не застосував заходи забезпечення позову. Це прямо передбачено частиною четвертою статті 150 КАС України. Тобто позов сам по собі не "заморожує" постанову міської ВЛК і не продовжує строк тимчасової непридатності до завершення суду". Таким чином, додав юрист, потрібно подавати окрему заяву про забезпечення позову.

Нагадаємо, Новини.LIVE раніше писали про те, що строки для повторного огляду при тимчасовій непридатності можуть бути різними.

На військово-лікарській комісії громадянина можуть визнати тимчасово непридатним до військової служби. Тимчасово непридатні громадяни мають обов’язково пройти переогляд. Юристи пояснили, коли саме потрібно проходити переогляд тимчасово непридатним.

Додамо, Новини.LIVE повідомляли про те, коли саме надається тимчасова непридатність.

Якщо військовозобов’язаний громадянин переніс хірургічну операцію, він може отримати статус "тимчасово непридатний". Такий статус надається на певний період, після чого громадянину потрібно буде пройти військово-лікарську комісію.