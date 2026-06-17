Иск против ТЦК: срок временной нетрудоспособности не продлевается автоматически

Сотрудники ТЦК. Фото: "Суспільне Чернігів"

Если гражданин подает иск против территориального центра комплектования в связи с отменой временной негодности, то срок этой негодности не продлится автоматически после подачи иска против ТЦК. Такой нормы в законодательстве нет. Необходимо подать в суд отдельное заявление об обеспечении иска.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Судебный процесс против ТЦК

Граждане Украины имеют право обжаловать те или иные действия (бездействие) государственных структур. Это касается и актуальных в период чрезвычайного положения территориальных центров комплектования.

Если гражданин недоволен решением ТЦК в отношении своей персоны, то он может обжаловать это решение. Обжаловать можно как в досудебном, так и в судебном порядке.

Досудебным форматом являются заявления в ТЦК более высокого уровня или обращения на горячую линию Минобороны и Генштаба ВСУ. Если это не сработает, то гражданин имеет право подать иск в суд.

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Требуется дополнительный иск

К юристам обратился гражданин, который планирует судиться с территориальным центром комплектования. Причиной иска являются неправомерные, по мнению гражданина, решения ТЦК об отмене его временной негодности.

Мужчина поинтересовался, может ли на время рассмотрения дела судом временная негодность быть продлена. Юристы, комментируя эту ситуацию, объяснили, что это не происходит в автоматическом режиме.

Адвокат Юрий Айвазян отметил: "К сожалению, сам факт подачи иска и даже возбуждение производства по административному делу не приостанавливают действие оспариваемого решения органа власти, если суд отдельно не применил меры обеспечения иска. Это прямо предусмотрено частью четвертой статьи 150 КАС Украины. То есть иск сам по себе не "замораживает" постановление городской ВЛК и не продлевает срок временной негодности до завершения судебного разбирательства". Таким образом, добавил юрист, необходимо подавать отдельное заявление об обеспечении иска.

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, что сроки повторного осмотра при временной негодности могут быть разными.

На военно-медицинской комиссии гражданина могут признать временно негодным к военной службе. Временно негодные граждане обязаны пройти повторное обследование. Юристы объяснили, когда именно необходимо проходить повторное обследование временно негодным.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, когда именно предоставляется временная негодность.

Если военнообязанный гражданин перенес хирургическую операцию, он может получить статус "временно непригодный". Такой статус предоставляется на определенный период, после чего гражданину необходимо будет пройти военно-медицинскую комиссию.