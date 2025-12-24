Відео
Головна ТЦК Позов проти ТЦК — на порушенні яких прав треба наполягати

Позов проти ТЦК — на порушенні яких прав треба наполягати

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 00:30
Суд військовозобов'язаного проти ТЦК - деталі судового позову
Працівники ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Якщо військовозобов’язаний громадянин подає заяву до суду проти територіального центру комплектування, він має правильно оформити цю заяву. Зокрема, треба детально і максимально повно виписати усі порушені ТЦК права.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

Читайте також:

Позовна заява проти ТЦК — вчасна подача

Військовозобов’язані громадяни, які незадоволені рішеннями ТЦК, мають право подати скаргу чи навіть позов до суду проти територіального центру комплектування.

Юрист Сергій Богун зазначив, що у позовній заяві важливо дотриматися ключових моментів, які дозволять суду прийняти заяву до розгляду.

По-перше, важливо вчасно подати заяву, у визначені законом строки.

Які права були порушені ТЦК

Крім того, потрібно правильно виписати формулювання щодо претензій ТЦК.

Богун наголосив, що тут варто вживати такі форми, як "безпідставне твердження ТЦК про наявність правопорушення з мого боку" чи "вигадане / непідтверджене ТЦК правопорушення".

І, звісно ж, у заяві потрібно правильно перерахувати порушені ТЦК права військовозобов’язаного.

Це, зокрема:

  • право на належну адміністративну процедуру;
  • право на достовірну інформацію;
  • право не зазнавати необґрунтованих обмежень;
  • право на повагу до честі та гідності;
  • право на свободу пересування.

Останній пункт можна вказати, якщо факт розшуку блокує громадянину виїзд за кордон.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як самостійно подати в суд на ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, коли громадянина можуть мобілізувати, навіть якщо він перебуває у стані судової тяганини з ТЦК.

суд позов ТЦК та СП військовозобов'язані права
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
