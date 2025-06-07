Судова справа про мобілізацію - коли громадянин має право на відстрочку

Суддя з молотком. Фото: Pexels

Навіть якщо громадянин подав позов проти територіального центру комплектування, його можуть мобілізувати під час судового розгляду цієї справи. Для того, аби зупинити процес мобілізації до рішення суду, громадянин має подати ще одну заяву.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який уже понад рік веде судову тяжбу із територіальним центром комплектування через незаконну, на його думку, мобілізацію.

Чоловік поцікавився у юристів, чи можуть його під час цього процесу мобілізувати.

"Розгляд судової справи не зупиняє мобілізації", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Як унеможливити мобілізацію до рішення суду

Юрист пояснив, що треба було зробити громадянину, який подав судовий позов проти територіального центру комплектування.

"Потрібно було подавати заяву про забезпечення позову, аби ТЦК не мав права мобілізувати", — наголосив Айвазян.

Якщо ж така заява не була подана, то мобілізація є можливою, навіть попри продовження судового розгляду справи.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, яка група інвалідності звільняє від мобілізації.

Додамо, ми повідомляли про те, чи можуть видати повістку на мобілізацію, якщо є бронювання.