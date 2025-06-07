Судебное дело о мобилизации - когда гражданин имеет право на отсрочку

Судья с молотком. Фото: Pexels

Даже если гражданин подал иск против территориального центра комплектования, его могут мобилизовать во время судебного рассмотрения этого дела. Для того, чтобы остановить процесс мобилизации до решения суда, гражданин должен подать еще одно заявление.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Мобилизация во время суда

К юристам обратился гражданин, который уже более года ведет судебную тяжбу с территориальным центром комплектования из-за незаконной, по его мнению, мобилизации.

Мужчина поинтересовался у юристов, могут ли его во время этого процесса мобилизовать.

"Рассмотрение судебного дела не останавливает мобилизации", — подчеркнул в ответе адвокат Юрий Айвазян.

Как исключить мобилизацию до решения суда

Юрист объяснил, что надо было сделать гражданину, который подал судебный иск против территориального центра комплектования.

"Нужно было подавать заявление об обеспечении иска, чтобы ТЦК не имел права мобилизовать", — подчеркнул Айвазян.

Если же такое заявление не было подано, то мобилизация возможна, даже несмотря на продолжение судебного рассмотрения дела.

Напомним, мы ранее писали о том, какая группа инвалидности освобождает от мобилизации.

Добавим, мы сообщали о том, могут ли выдать повестку на мобилизацию, если есть бронирование.