Україна
Иск против ТЦК — на нарушении каких прав надо настаивать

Иск против ТЦК — на нарушении каких прав надо настаивать

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 00:30
Суд военнообязанного против ТЦК - детали судебного иска
Работники ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Если военнообязанный гражданин подает заявление в суд против территориального центра комплектования, он должен правильно оформить это заявление. В частности, надо подробно и максимально полно выписать все нарушенные ТЦК права.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

Читайте также:

Исковое заявление против ТЦК — своевременная подача

Военнообязанные граждане, которые недовольны решениями ТЦК, имеют право подать жалобу или даже иск в суд против территориального центра комплектования.

Юрист Сергей Богун отметил, что в исковом заявлении важно соблюсти ключевые моменты, которые позволят суду принять заявление к рассмотрению.

Во-первых, важно вовремя подать заявление, в определенные законом сроки.

Какие права были нарушены ТЦК

Кроме того, нужно правильно выписать формулировки по претензиям ТЦК.

Богун отметил, что здесь следует употреблять такие формы, как "безосновательное утверждение ТЦК о наличии правонарушения с моей стороны" или "вымышленное/неподтвержденное ТЦК правонарушение".

И, конечно же, в заявлении нужно правильно перечислить нарушенные ТЦК права военнообязанного.

Это, в частности:

  • право на надлежащую административную процедуру;
  • право на достоверную информацию;
  • право не подвергаться необоснованным ограничениям;
  • право на уважение чести и достоинства;
  • право на свободу передвижения.

Последний пункт можно указать, если факт розыска блокирует гражданину выезд за границу.

Напомним, мы ранее писали о том, как самостоятельно подать в суд на ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, когда гражданина могут мобилизовать, даже если он находится в состоянии судебной тяжбы с ТЦК.

суд иск ТЦК и СП военнообязанные права
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
