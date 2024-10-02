Після вручення повістки чоловіки мають 14 днів на візит до ТЦК - що станеться в інакшому випадку

Повістки Укрпоштою — в ТЦК заявили, що в разі ігнорування оголосять у розшук
Національний поштовий оператор "Укрпошта" розпочав розсилати повістки військовозобов'язаним в Івано-Франківській області. Після отримання чоловіки повинні з'явитися до ТЦК протягом 14 днів.
Про це повідомила пресслужба Івано-Франківського ТЦК та СП у Facebook у середу, 2 жовтня.
Оголошення в розшук військовозобов'язаного
"Документи підписані електронними підписами начальників ТЦК, а також містять унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду", — йдеться у повідомленні.
Повістки будуть надсилатися за домашніми адресами військовозобов'язаних, а після отримання чоловіки повинні з'явитися до ТЦК та СП протягом 14 днів.
У ТЦК зауважили, що в іншому випадку чоловіки будуть притягнені до адміністративної відповідальності. Водночас військкомат передасть дані про них до поліції для розшуку.
Нагадаємо, Міноборони має намір ввести нову версію повісток, які будуть містити QR-кодами. Це нововведення вже проходить етап тестування.
Також ми пояснювали, що станеться, якщо військовозобов'язаний відмовиться від отримання повістки від представників ТЦК та СП.
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