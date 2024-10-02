Після вручення повістки чоловіки мають 14 днів на візит до ТЦК - що станеться в інакшому випадку

Чоловік у ТЦК та СП. Ілюстративне фото: УНІАН

Національний поштовий оператор "Укрпошта" розпочав розсилати повістки військовозобов'язаним в Івано-Франківській області. Після отримання чоловіки повинні з'явитися до ТЦК протягом 14 днів.

Про це повідомила пресслужба Івано-Франківського ТЦК та СП у Facebook у середу, 2 жовтня.

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"Документи підписані електронними підписами начальників ТЦК, а також містять унікальний електронний ідентифікатор у вигляді QR-коду", — йдеться у повідомленні.

Повістки будуть надсилатися за домашніми адресами військовозобов'язаних, а після отримання чоловіки повинні з'явитися до ТЦК та СП протягом 14 днів.

У ТЦК зауважили, що в іншому випадку чоловіки будуть притягнені до адміністративної відповідальності. Водночас військкомат передасть дані про них до поліції для розшуку.

Скриншот допису ТЦК та СП

Нагадаємо, Міноборони має намір ввести нову версію повісток, які будуть містити QR-кодами. Це нововведення вже проходить етап тестування.

Також ми пояснювали, що станеться, якщо військовозобов'язаний відмовиться від отримання повістки від представників ТЦК та СП.