После вручения повестки мужчины имеют 14 дней на визит в ТЦК – что произойдет в противном случае

Мужчина в ТЦК и СП. Иллюстративное фото: УНИАН

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" начал рассылать повестки военнообязанным в Ивано-Франковской области. После получения мужчины должны явиться в ТЦК в течение 14 дней.

Об этом сообщила пресс-служба Ивано-Франковского ТЦК и СП в Facebook в среду, 2 октября.

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"Документы подписаны электронными подписями начальников ТЦК, а также содержат уникальный электронный идентификатор в виде QR-кода", — говорится в сообщении.

Повестки будут отправляться по домашним адресам военнообязанных, а после получения мужчины должны явиться в ТЦК и СП в течение 14 дней.

В ТЦК отметили, что в противном случае мужчины будут привлечены к административной ответственности. В то же время военкомат передаст данные о них в полицию для розыска.

Скриншот поста ТЦК и СП

Напомним, Минобороны намерено ввести новую версию повесток, которые будут содержать QR-кодами. Это новшество уже проходит этап тестирования.

Также мы объясняли, что произойдет, если военнообязанный откажется от получения повестки от представителей ТЦК и СП.