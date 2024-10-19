Повістки прийшла у лікарню- що робити військовозобов'язаному

Повістка громадянину, який перебуває у лікарні — що робити
Якщо військовозобов’язаний громадянин отримує повістку, перебуваючи у лікарні чи на обстеженні, він має взяти у лікаря довідку. Цю довідку громадянин має докласти до листа з поясненням і відправити на адресу ТЦК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написала адвокатка Олена Пономаренко.
Повістка громадянину, який лежить у лікарні
Військовозобов’язані громадяни мають в обов’язковому порядку реагувати на повістки від ТЦК і відвідувати цю організацію у вказаний у повістці час.
Але деякі громадяни, отримавши повістку, не можуть цього зробити з об’єктивних причин — зокрема, перебуваючи на обстеженні у лікарні. Юристи пояснили, що робити військовозобов’язаному у такій ситуації.
Що робити хворому військовозобов’язаному — два кроки
"Якщо громадянин перебуває на лікарняному, то потрібно взяти у лікаря довідку, що підтверджує перебування на лікарняному або проходження обстеження", — підкреслила адвокатка Олена Пономаренко.
Після цього військовозобов’язаний громадянин має написати листа на причину неприбуття і докласти до нього довідку з лікарні.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях.
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