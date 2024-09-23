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Якщо повістку відправив не ТЦК — чи можна її проігнорувати

23 вересня 2024 19:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повістка не від ТЦК - що робити чи можна її проігнорувати
Вручення повістки. Фото: bastion.tv
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Повістки можуть надсилати військовозобов’язаним громадянам не тільки ТЦК, а і органи місцевого самоврядування. Але виписують повістки тільки у територіальних центрах комплектування, тож ігнорувати їх, навіть якщо надсилає повістки сільська рада, не можна.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Олег Чутчев.

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Під час процесу загальної мобілізації військовозобов’язані можуть отримувати повістки з вимогою з’явитися до територіальних центрів комплектування за місцем реєстрації.

Повістки можуть бути для проходження військово-лікарської комісії чи так звані бойові, у яких зазначено дату і час прибуття до ТЦК для мобілізації та направлення до навчального центру.

Чи можна ігнорувати повістки, надіслані місцевою радою

Олег Чутчев наголосив, що повістки можуть надсилати не тільки територіальні центри комплектування, а й інші структури, зокрема органи місцевого самоврядування.

"У вашому випадку ТЦК та СП, можливо, направив цю повістку до сільської ради, яка, своєю чергою, направила її вам. Це не обов'язково вказує на те, що відправник — сільська рада. Проте виписувати повістку може виключно ТЦК та СП", — відповів юрист на запит військовозобов’язаного українця.

Таким чином повістки, які надсилають органи місцевої влади, мають таку ж силу, як і повістки, надіслані напряму ТЦК, тож ігнорувати їх не варто.

Нагадаємо, вручати повістку родичам військовозобов’язаного незаконно, така повістка не буде вважатися врученою.

Нагадаємо, юристи пояснили, чи можна оскаржити повістку, що надійшла поштою.

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