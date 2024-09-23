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Если повестку отправил не ТЦК — можно ли ее проигнорировать

23 сентября 2024 19:45
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Повестка не от ТЦК – что делать можно ли ее проигнорировать
Вручение повестки. Фото: bastion.tv
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Повестки могут посылать военнообязанным гражданам не только ТЦК, но и органы местного самоуправления. Но выписывают повестки только в территориальных центрах комплектования, так что игнорировать их, даже если присылает повестки сельский совет, нельзя.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Олег Чутчев.

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Во время процесса общей мобилизации военнообязанные могут получать повестки с требованием явиться в территориальные центры комплектования по месту регистрации.

Повестки могут быть для прохождения военно-врачебной комиссии или так называемые боевые, в которых указана дата и время прибытия в ТЦК для мобилизации и направления в учебный центр.

Можно ли игнорировать повестки, отправленные местным советом

Олег Чутчев подчеркнул, что повестки могут присылать не только территориальные центры комплектования, но и другие структуры, в частности органы местного самоуправления.

"В вашем случае ТЦК и СП, возможно, направил эту повестку в сельский совет, который, в свою очередь, направил ее вам. Это не обязательно указывает на то, что отправитель — сельский совет. Однако выписывать повестку может исключительно ТЦК и СП", — ответил юрист на запрос военнообязанного украинца.

Таким образом, повестки, которые присылают органы местной власти, имеют такую же силу, как и повестки, направленные ТЦК, поэтому игнорировать их не стоит.

Напомним, вручать повестку родственникам военнообязанного незаконно, такая повестка не будет считаться врученной.

Напомним, юристы объяснили, можно ли обжаловать пришедшую по почте повестку.

мобилизация повестки ТЦК и СП военнообязанные боевая повестка

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