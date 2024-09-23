Повестка не от ТЦК – что делать можно ли ее проигнорировать

Вручение повестки. Фото: bastion.tv

Повестки могут посылать военнообязанным гражданам не только ТЦК, но и органы местного самоуправления. Но выписывают повестки только в территориальных центрах комплектования, так что игнорировать их, даже если присылает повестки сельский совет, нельзя.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Олег Чутчев.

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Во время процесса общей мобилизации военнообязанные могут получать повестки с требованием явиться в территориальные центры комплектования по месту регистрации.

Повестки могут быть для прохождения военно-врачебной комиссии или так называемые боевые, в которых указана дата и время прибытия в ТЦК для мобилизации и направления в учебный центр.

Можно ли игнорировать повестки, отправленные местным советом

Олег Чутчев подчеркнул, что повестки могут присылать не только территориальные центры комплектования, но и другие структуры, в частности органы местного самоуправления.

"В вашем случае ТЦК и СП, возможно, направил эту повестку в сельский совет, который, в свою очередь, направил ее вам. Это не обязательно указывает на то, что отправитель — сельский совет. Однако выписывать повестку может исключительно ТЦК и СП", — ответил юрист на запрос военнообязанного украинца.

Таким образом, повестки, которые присылают органы местной власти, имеют такую же силу, как и повестки, направленные ТЦК, поэтому игнорировать их не стоит.

Напомним, вручать повестку родственникам военнообязанного незаконно, такая повестка не будет считаться врученной.

Напомним, юристы объяснили, можно ли обжаловать пришедшую по почте повестку.