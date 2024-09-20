Адвокатка Катерина Аніщенко пояснила, чи можуть ТЦК передавати повістки військовозобов'язаному через його родичів

Працівник ТЦК виписує повістку чоловіку. Фото ілюстративне: porady.org.ua

Представники ТЦК у разі відсутності військовозобов'язаного вдома можуть залишити повістку його батькам, співмешканцям або сусідам. Щоправда, є нюанс: така повістка не тягнутиме за собою юридичного обов'язку щодо явки до ТЦК та СП.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

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Адвокатка нагадала, що повноваження вручати повістки мають не лише працівники ТЦК, а й представники місцевого саморядування, уповноважені представники органів місцевої влади, голови ОСББ та ЖБК.

"Буває, що таке повідомлення про необхідність прийти до органів місцевої влади або в ТЦК для виконання військових законів вручають батькам чоловіка. Але такий документ не тягне за собою жодних юридичних наслідків, поки сам чоловік не розпишеться у отриманні повістки", — наголосила Аніщенко.

Згідно із законом, є лише два шляхи вручення повісток:

коли уповноважена особа вручає документ у руки військовозобов'язаному; коли документ надсилають поштою.

Як зазначила адвокатка, наразі вона не чула про випадки, коли громадян штрафували за ігнорування повістки, що надіслали поштою однак наразі така практика буде поширеною.

"Поширюється інформація, що після оновлення на вимогу закону військово-облікових даних усім масово надсилатимуть ці повістки, що вони генеруватимуться через систему "Оберіг" і вручатимуться тим, хто оновив дані через додаток "Резерв+", через ЦНАПи або шляхом особистої явки до ТЦК і СП. Такої масової практики немає, але я думаю, це питання часу, коли таким шляхом почнуть надсилати повістки більш активно", — підсумувала Аніщенко.