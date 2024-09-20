Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Чи може ТЦК передавати повістку військовозобов'язаному через його родичів — відповідь адвокатки arrow

Чи може ТЦК передавати повістку військовозобов'язаному через його родичів — відповідь адвокатки

20 вересня 2024 01:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Адвокатка Катерина Аніщенко пояснила, чи можуть ТЦК передавати повістки військовозобов'язаному через його родичів
Працівник ТЦК виписує повістку чоловіку. Фото ілюстративне: porady.org.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Представники ТЦК у разі відсутності військовозобов'язаного вдома можуть залишити повістку його батькам, співмешканцям або сусідам. Щоправда, є нюанс: така повістка не тягнутиме за собою юридичного обов'язку щодо явки до ТЦК та СП.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна повідомила адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

Читайте також:

Що каже правознавиця щодо вручення повісток через третіх осіб

Адвокатка нагадала, що повноваження вручати повістки мають не лише працівники ТЦК, а й представники місцевого саморядування, уповноважені представники органів місцевої влади, голови ОСББ та ЖБК.

"Буває, що таке повідомлення про необхідність прийти до органів місцевої влади або в ТЦК для виконання військових законів вручають батькам чоловіка. Але такий документ не тягне за собою жодних юридичних наслідків, поки сам чоловік не розпишеться у отриманні повістки", — наголосила Аніщенко.

Згідно із законом, є лише два шляхи вручення повісток:

  1. коли уповноважена особа вручає документ у руки військовозобов'язаному;
  2. коли документ надсилають поштою.

Як зазначила адвокатка, наразі вона не чула про випадки, коли громадян штрафували за ігнорування повістки, що надіслали поштою однак наразі така практика буде поширеною.

"Поширюється інформація, що після оновлення на вимогу закону військово-облікових даних усім масово надсилатимуть ці повістки, що вони генеруватимуться через систему "Оберіг" і вручатимуться тим, хто оновив дані через додаток "Резерв+", через ЦНАПи або шляхом особистої явки до ТЦК і СП. Такої масової практики немає, але я думаю, це питання часу, коли таким шляхом почнуть надсилати повістки більш активно", — підсумувала Аніщенко.

Також важливі новини дня по темі:

військовий призов мобілізація повістки війна в Україні ТЦК та СП бойова повістка

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Ціни на кольорові метали у вересні — скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

06:30 Дистанційне оформлення відстрочки — юрист назвав головний нюанс

06:30 Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

06:15 Ціни на пальне в Україні — як змінились вартість на АЗС

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

06:13 У Мінсоцполітики прокоментували гучний звіт ЦРУ про смертність українців

06:10 Вихід на пенсію у 2024 році — кому нарахують одразу 10 виплат

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

06:06 Болгарія попросить ЄС припинити експерт українських яєць — що не подобається болгарам

06:03 Що приховує слово "хідник" — мовознавці повідомили, де найчастіше вживають лексему

06:40 Ціни на кольорові метали у вересні — скільки коштує 1 кг брухту міді в Україні

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

06:30 Дистанційне оформлення відстрочки — юрист назвав головний нюанс

06:30 Ціни на кукурудзу в Україні — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

06:15 Ціни на пальне в Україні — як змінились вартість на АЗС

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

06:13 У Мінсоцполітики прокоментували гучний звіт ЦРУ про смертність українців

06:10 Вихід на пенсію у 2024 році — кому нарахують одразу 10 виплат

06:06 Болгарія попросить ЄС припинити експерт українських яєць — що не подобається болгарам

06:03 Що приховує слово "хідник" — мовознавці повідомили, де найчастіше вживають лексему

06:01 Ощадбанк готує зміни з 1 жовтня — яка буде комісія та вартість SMS

06:37 Ціни на продукти у в Україні — на скільки здорожчали м'ясо, сало та ковбаса у вересні

Новина з відео

06:07 Скорочують виплати та вимагають працювати — зміни для українських біженців в ЄС

19 вересня 2024

19:33 Одеський онкодиспансер сьогодні — ТОП-3 захворювань та що змінилося за рік

18 вересня 2024
Ексклюзив

18:43 Компенсація за затоплене авто в Одесі — міф чи реальність

06:40 В Україні продовжують рости ціни на золото — скільки коштує 1 г дорогоцінних металів у вересні

06:36 Дорогий металобрухт — скільки коштують знищені з початку війни російські танки

Ексклюзив

05:31 Маленька кремнієва долина: чим та як живе червоний республіканський штат Техас

17 вересня 2024

18:37 Стан енергетики та прогноз на зиму в Миколаєві — ексклюзив

17:07 Наскільки готові одесити до майбутнього опалювального сезону — чого побоюються

06:40 Ціни за 1 кг латуні у вересні — скільки в Україні коштують кольорові метали в Україні

Text

22:42 Військовий психолог назвав два способи повернутися додому із фронту

Text

19:06 Нардепка повідомила на які потреби Україна виділяє понад 50% із держбюджету

Text

17:51 Нардеп Бакунець відповів, чи буде в бюджеті 2025 року індексація зарплат

Text

17:50 Європарламент закликав дозволити бити вглиб РФ та суд у справі Фаріон — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Посилення заходів безпеки у Львові та атака на Тверську область в Росії — ефір День.LIVE

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло - 80x80

Українців чекає надскладна зима, — депутатка дала невтішний прогноз про світло та тепло

Text

10:38 Чи могла новітня українська ракета-дрон "Паляниця" атакувати арсенал в Торопці

Text

09:17 Це буде проблемою — нардеп розкритикував роздачу повісток Укрпоштою

Text

08:00 План перемоги Зеленського та вибух гаджетів у Лівані — ефір Ранок.LIVE

18 вересня 2024
Text

22:40 Нардепка прокоментувала провал голосування про дерусифікацію назв населених пунктів в Україні

Text

21:39 Нардеп пояснив, на чому базуються відносини між Польщею та Україною

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:24 Кулеба після відставки емоційно звернувся до українців — що сказав

12 вересня 2024

06:01 Ощадбанк залишив пенсіонера без грошей — чому блокують 100% суми

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

9 вересня 2024

00:30 Друзі Джей Ло та Аффлека розповіли, чия ідея була придбати багатомільйонний будинок

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

10 вересня 2024

03:20 Торт за 15 хвилин, всього з 5 інгредієнтів — без випічки, швидко, бюджетно і дуже смачно

9 вересня 2024

09:41 Військові можуть залишитися без зарплат — у Раді зробили важливу заяву

10 вересня 2024

08:00 Українцям доступна фінансова допомога від NRC — як подати заявку

14 вересня 2024

16:20 Відкупитися буде неможливо — в Україні анонсували нові правила бронювання від мобілізації

6 вересня 2024

18:27Зі світлом, та є нюанс — у ДТЕК потішили щодо графіків відключень світла на завтра