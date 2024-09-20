Адвокат Катерина Анищенко объяснила, могут ли ТЦК передавать повестки военнообязанному через его родственников

Работник ТЦК выписывает повестку мужчине. Фото иллюстративное: porady.org.ua

Представители ТЦК при отсутствии военнообязанного дома могут оставить повестку его родителям, сожителям или соседям. Правда, есть нюанс: такая повестка не будет влечь за собой юридическую обязанность по явке в ТЦК и СП.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила адвокат юридической компании Riyako&Partners Екатерина Анищенко.

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Адвокат напомнила, что полномочия вручать повестки имеют не только работники ТЦК, но и представители местного самоуправления, уполномоченные представители органов местной власти, главы ОСМД и ЖСК.

"Бывает, что такое сообщение о необходимости прийти в органы местной власти или в ТЦК для выполнения военных законов вручают родителям мужчины. Но такой документ не влечет никаких юридических последствий, пока сам мужчина не распишется в получении повестки", — подчеркнула Анищенко.

Согласно закону, есть только два пути вручения повесток:

когда уполномоченное лицо вручает документ в руки военнообязанному; когда документ отправляют по почте.

Как отметила адвокат, пока она не слышала о случаях, когда граждан штрафовали за игнорирование послания, которое прислали по почте, однако такая практика будет распространена.

"Распространяется информация, что после обновления по требованию закона военно-учетных данных всем будут массово отправлять эти повестки, которые они будут генерироваться через систему "Оберіг" и вручаться тем, кто обновил данные через приложение "Резерв+", через ЦНАПы или путем личной явки в ТЦК и СП. Такой массовой практики нет, но я думаю, это вопрос времени, когда таким путем начнут отправлять повестки более активно", — подытожила Анищенко.