Повестки пришла в больницу- что делать военнообязанному

Повестка гражданину, находящемуся в больнице — что делать
Если гражданин получает повестку, находясь в больнице или на обследовании, он должен взять у врача справку. Эту справку гражданин должен приложить к письму с объяснением и отправить в адрес ТЦК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написала адвокат Елена Пономаренко.
Повестка гражданину, лежащему в больнице
Военнообязанные граждане должны в обязательном порядке реагировать на повестки от ТЦК и посещать эту организацию в указанное в повестке время.
Но некоторые граждане, получив повестку, не могут этого сделать по объективным причинам, в частности, находясь на обследовании в больнице. Юристы объяснили, что делать военнообязанному в такой ситуации.
Что делать больному военнообязанному — два шага
"Если гражданин находится на больничном, то нужно взять у врача справку, подтверждающую пребывание на больничном или прохождение обследования", — подчеркнула адвокат Елена Пономаренко.
После этого военнообязанный гражданин должен написать письмо на причину неприбытия и приложить ему справку из больницы.
Напомним, мы ранее писали о том, можно ли игнорировать повестку, оставленную в дверях.
Также мы сообщали, можно ли игнорировать повестку, которую вручили не представители ТЦК.
Читайте Новини.LIVE!