Повестки пришла в больницу- что делать военнообязанному

Человек на приеме у врача. Фото: medicalplaza.ua

Если гражданин получает повестку, находясь в больнице или на обследовании, он должен взять у врача справку. Эту справку гражданин должен приложить к письму с объяснением и отправить в адрес ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написала адвокат Елена Пономаренко.

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Военнообязанные граждане должны в обязательном порядке реагировать на повестки от ТЦК и посещать эту организацию в указанное в повестке время.

Но некоторые граждане, получив повестку, не могут этого сделать по объективным причинам, в частности, находясь на обследовании в больнице. Юристы объяснили, что делать военнообязанному в такой ситуации.

Что делать больному военнообязанному — два шага

"Если гражданин находится на больничном, то нужно взять у врача справку, подтверждающую пребывание на больничном или прохождение обследования", — подчеркнула адвокат Елена Пономаренко.

После этого военнообязанный гражданин должен написать письмо на причину неприбытия и приложить ему справку из больницы.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли игнорировать повестку, оставленную в дверях.

Также мы сообщали, можно ли игнорировать повестку, которую вручили не представители ТЦК.