Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Потрібна прописка, але ТЦК оголосив у розшук — поради юристів

Потрібна прописка, але ТЦК оголосив у розшук — поради юристів

Ua ru
Дата публікації: 28 листопада 2025 00:30
Реєстрація місця проживання і розшук ТЦК — що дозволяє закон у 2025 році
Працівники ТЦК та СП перевіряють документи. Фото: кадр з відео

Факт перебування в розшуку ТЦК не є підставою для відмови у реєстрації. Ключова умова — людина має перебувати на військовому обліку в тому самому районі, де хоче зареєструвати нове місце проживання.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян.

Читайте також:

Чи можуть людині відмовити в оформленні прописці через розшук ТЦК

Органи реєстрації не мають повноважень самостійно оцінювати статус військовозобов’язаного або відмовляти лише через наявність розшуку. Під час оформлення місця проживання уповноважені органи проводять лише перевірку військово-облікових документів та наявності відміток ТЦК про взяття на облік за відповідною адресою.

Вимоги щодо реєстрації призовників, військовозобов’язаних і резервістів передбачають кілька етапів. Спершу працівники органу перевіряють наявність військового квитка чи тимчасового посвідчення.

Далі перевіряється відмітка відповідного ТЦК, СБУ або розвідувального органу про перебування на обліку. Якщо такої відмітки немає, людину направляють до територіального центру комплектування за новою адресою для постановки на облік — але це також не є підставою для відмови в оформленні реєстрації.

Після завершення процедури орган реєстрації передає інформацію про нове місце проживання до відповідного ТЦК через офіційне повідомлення.

Якщо ж реєстрація або зняття з реєстрації відбувається онлайн у застосунку "Дія", застосовуються правила Порядку декларування місця проживання, затвердженого постановою Кабміну №265 від лютого 2022 року.

Таким чином, навіть якщо громадянин перебуває у розшуку ТЦК, відмова у реєстрації місця проживання в межах того ж району є незаконною. Військовий облік і процедура реєстрації місця проживання — це дві різні процедури, і друга не може бути заблокована через першу.

Також юристи пояснили, що робити громадянам, які хочуть прописатися за іншою адресою, але назва ТЦК та СП раптово змінилась.

Окремо в ТЦК та СП пояснили, чи можуть оштрафувати керівників підприємств, які працевлаштовують людей без військового квитка.

прописка військовий облік ТЦК та СП військовозобов'язані розшук
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
