Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК ЦНАП відмовив у прописці через стару печатку ТЦК — як діяти далі

ЦНАП відмовив у прописці через стару печатку ТЦК — як діяти далі

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 06:30
Оновлено: 13:20
ТЦК змінив назву але потрібна нова прописка — куди звертатися та перелік документів
Військовослужбовці та цивільні. Фото ілюстративне: Кременчуцький ТЦК та СП.

Житель Києво-Святошинського району Києва зіткнувся з проблемою під час реєстрації нового місця проживання: ЦНАП відмовився прописувати його через те, що в приписному стоїть штамп старого "Києво-Святошинського ТЦК", який після реформування отримав нову назву — "1-й Бучанський ТЦК та СП". Попри те, що в застосунку "Резерв+" чоловік уже значиться на обліку саме в 1-му Бучанському ТЦК, працівники ЦНАП заявили, що цього недостатньо, і вимагали оновити паперовий військово-обліковий документ у самому ТЦК. При цьому, під час зняття з реєстрації, витяг із "Резерв+" був прийнятий без питань.

Чи законно це і що робити у такому випадку пояснив юрист Владислав Дерій. 

Реклама
Читайте також:

Чи має право ЦНАП відмовляти у прописці через неоновлений паперовий ВОД

На офіційне запитання громадянина юрист пояснив, що така вимога ЦНАП не відповідає нормам законодавства.

За його словами, відповідно до пункту 9 постанови КМУ №559, електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) та паперовий документ мають однакову юридичну силу. Це означає, що роздрукований е-ВОД із "Резерв+" повністю прирівнюється до паперового приписного.

Чкщо нова адреса перебуває в межах територіальної юрисдикції того самого ТЦК, де особа вже стоїть на обліку, відвідувати територіальний центр комплектування не потрібно.

Достатньо мати:

  • військово-обліковий документ у будь-якій формі — паперовий або електронний;
  • оновлену адресу, внесену в "Резерв+";
  • роздрукований е-ВОД, який підтверджує актуальний ТЦК та дані обліку.

Юрист пояснив, що працівники ЦНАП мають право перевірити наявність військово-облікових документів та їх відповідність ТЦК, але не можуть відмовляти в реєстрації, якщо електронний документ підтверджує правильність обліку.

За процедурою, ЦНАП лише здійснює перевірку, після чого повідомляє ТЦК про зміну місця проживання. Направляти громадянина для повторної постановки на облік можна лише в разі, якщо дані в документах відсутні або не відповідають реєстрам. У цьому випадку, пояснює юрист, всі дані в "Резерв+" актуальні, а зміна назви ТЦК не є підставою для відмови.

На практиці рішення залежить від конкретного працівника ЦНАП, який може наполягати на паперовому документі та перенаправляти до ТЦК, хоча закон таких вимог не встановлює.

Також юристи пояснили, чи можуть покарати за повернену повістку, яку надіслали поштою.

Адвокат пояснив Новини.LIVE, чи зобов'язані громадяни повідомляти ТЦК про свій переїзд.

прописка військовий облік ЦНАП мобілізація ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації