ТЦК змінив назву але потрібна нова прописка — куди звертатися та перелік документів

Військовослужбовці та цивільні. Фото ілюстративне: Кременчуцький ТЦК та СП.

Житель Києво-Святошинського району Києва зіткнувся з проблемою під час реєстрації нового місця проживання: ЦНАП відмовився прописувати його через те, що в приписному стоїть штамп старого "Києво-Святошинського ТЦК", який після реформування отримав нову назву — "1-й Бучанський ТЦК та СП". Попри те, що в застосунку "Резерв+" чоловік уже значиться на обліку саме в 1-му Бучанському ТЦК, працівники ЦНАП заявили, що цього недостатньо, і вимагали оновити паперовий військово-обліковий документ у самому ТЦК. При цьому, під час зняття з реєстрації, витяг із "Резерв+" був прийнятий без питань.

Чи законно це і що робити у такому випадку пояснив юрист Владислав Дерій.

Чи має право ЦНАП відмовляти у прописці через неоновлений паперовий ВОД

На офіційне запитання громадянина юрист пояснив, що така вимога ЦНАП не відповідає нормам законодавства.

За його словами, відповідно до пункту 9 постанови КМУ №559, електронний військово-обліковий документ (е-ВОД) та паперовий документ мають однакову юридичну силу. Це означає, що роздрукований е-ВОД із "Резерв+" повністю прирівнюється до паперового приписного.

Чкщо нова адреса перебуває в межах територіальної юрисдикції того самого ТЦК, де особа вже стоїть на обліку, відвідувати територіальний центр комплектування не потрібно.

Достатньо мати:

військово-обліковий документ у будь-якій формі — паперовий або електронний;

оновлену адресу, внесену в "Резерв+";

роздрукований е-ВОД, який підтверджує актуальний ТЦК та дані обліку.

Юрист пояснив, що працівники ЦНАП мають право перевірити наявність військово-облікових документів та їх відповідність ТЦК, але не можуть відмовляти в реєстрації, якщо електронний документ підтверджує правильність обліку.

За процедурою, ЦНАП лише здійснює перевірку, після чого повідомляє ТЦК про зміну місця проживання. Направляти громадянина для повторної постановки на облік можна лише в разі, якщо дані в документах відсутні або не відповідають реєстрам. У цьому випадку, пояснює юрист, всі дані в "Резерв+" актуальні, а зміна назви ТЦК не є підставою для відмови.

На практиці рішення залежить від конкретного працівника ЦНАП, який може наполягати на паперовому документі та перенаправляти до ТЦК, хоча закон таких вимог не встановлює.

