Відео

Тимчасово змінили квартиру — чи треба сповіщати ТЦК

Тимчасово змінили квартиру — чи треба сповіщати ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 13:49
Оновлено: 14:02
Оновлення даних в ТЦК - чи треба повідомляти про переїзд
Виїзд чоловіків. Фото: з відкритих джерел

Під час дії воєнного стану військовозобовʼязані чоловіки мають дотримуватися багатьох правил щодо свого військового обліку. Серед  усього — держава має знати про їхнє фактичне місце проживання.

Чи треба сповіщати ТЦК про тимчасову зміну місця проживання, Новини.LIVE пояснив адвокат Олександр Дубовий. 

Оновлення даних в ТЦК

"По закону військовозобовʼязаний повинен повідомляти про зміну свого місця проживання чи перебування ТЦК та СП. Однак, на практиці ТЦК та СП не вимагають цього. Але я своїм клієнтам раджу завжди змінювати місце проживання у "Резерв+", якщо вони знаходяться за межами свого постійного місця проживання понад 7 днів", — сказав адвокат.  

Він пояснив це тим, що повістки направляються саме на ту адресу, яка зазначена в "Резерв+". 

Нагадаємо, у ТЦК пояснили про механізм, який дозволить уникнути штрафу за прострочений візит після отримання повістки. 

Також юристи пояснили про можливість вручання повісток українцям за кордоном.   

мобілізація ТЦК та СП чоловіки виїзд за кордон переїзд
Антоніна Карташева - Журналістка
Автор:
Антоніна Карташева
