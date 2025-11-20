Оновлення даних в ТЦК - чи треба повідомляти про переїзд

Виїзд чоловіків. Фото: з відкритих джерел

Під час дії воєнного стану військовозобовʼязані чоловіки мають дотримуватися багатьох правил щодо свого військового обліку. Серед усього — держава має знати про їхнє фактичне місце проживання.

Чи треба сповіщати ТЦК про тимчасову зміну місця проживання, Новини.LIVE пояснив адвокат Олександр Дубовий.

Реклама

Читайте також:

Оновлення даних в ТЦК

"По закону військовозобовʼязаний повинен повідомляти про зміну свого місця проживання чи перебування ТЦК та СП. Однак, на практиці ТЦК та СП не вимагають цього. Але я своїм клієнтам раджу завжди змінювати місце проживання у "Резерв+", якщо вони знаходяться за межами свого постійного місця проживання понад 7 днів", — сказав адвокат.

Він пояснив це тим, що повістки направляються саме на ту адресу, яка зазначена в "Резерв+".

Нагадаємо, у ТЦК пояснили про механізм, який дозволить уникнути штрафу за прострочений візит після отримання повістки.

Також юристи пояснили про можливість вручання повісток українцям за кордоном.