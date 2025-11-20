Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Временно сменили квартиру — надо ли уведомлять ТЦК

Временно сменили квартиру — надо ли уведомлять ТЦК

Ua ru
Дата публикации 20 ноября 2025 13:49
обновлено: 14:02
Обновление данных в ТЦК — надо ли сообщать о переезде
Выезд мужчин. Фото: из открытых источников

Во время действия военного положения военнообязанные мужчины должны придерживаться многих правил относительно своего воинского учета. Среди всего — государство должно знать об их фактическом месте жительства.

Надо ли извещать ТЦК о временной смене места жительства Новини.LIVE объяснил адвокат Александр Дубовой.

Реклама
Читайте также:

Обновление данных в ТЦК

"По закону военнообязанный должен сообщать об изменении своего места жительства или пребывания ТЦК и СП. Однако, на практике ТЦК и СП не требуют этого. Но я своим клиентам советую всегда менять место жительства в "Резерв+", если они находятся за пределами своего постоянного места жительства более 7 дней", — сказал адвокат.

Он объяснил это тем, что повестки направляются именно на тот адрес, который указан в "Резерв+".

Напомним, в ТЦК объяснили о механизме, который позволит избежать штрафа за просроченный визит после получения повестки.

Также юристы объяснили о возможности вручения повесток украинцам за рубежом.

мобилизация ТЦК и СП мужчины выезд за границу переезд
Антонина Карташева - Журналистка
Автор:
Антонина Карташева
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации