Обновление данных в ТЦК — надо ли сообщать о переезде

Во время действия военного положения военнообязанные мужчины должны придерживаться многих правил относительно своего воинского учета. Среди всего — государство должно знать об их фактическом месте жительства.

Надо ли извещать ТЦК о временной смене места жительства Новини.LIVE объяснил адвокат Александр Дубовой.

Обновление данных в ТЦК

"По закону военнообязанный должен сообщать об изменении своего места жительства или пребывания ТЦК и СП. Однако, на практике ТЦК и СП не требуют этого. Но я своим клиентам советую всегда менять место жительства в "Резерв+", если они находятся за пределами своего постоянного места жительства более 7 дней", — сказал адвокат.

Он объяснил это тем, что повестки направляются именно на тот адрес, который указан в "Резерв+".

