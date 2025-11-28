Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Нужна прописка, но ТЦК объявил в розыск — советы юристов

Нужна прописка, но ТЦК объявил в розыск — советы юристов

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 00:30
Регистрация места жительства и розыск ТЦК — что позволяет закон в 2025 году
Работники ТЦК и СП проверяют документы. Фото: кадр из видео

Факт пребывания в розыске ТЦК не является основанием для отказа в регистрации. Ключевое условие — человек должен состоять на воинском учете в том же районе, где хочет зарегистрировать новое место жительства.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян.

Реклама
Читайте также:

Могут ли человеку отказать в оформлении прописки из-за розыска ТЦК

Органы регистрации не имеют полномочий самостоятельно оценивать статус военнообязанного или отказывать только из-за наличия розыска. При оформлении места жительства уполномоченные органы проводят только проверку военно-учетных документов и наличия отметок ТЦК о постановке на учет по соответствующему адресу.

Требования по регистрации призывников, военнообязанных и резервистов предусматривают несколько этапов. Сначала работники органа проверяют наличие военного билета или временного удостоверения.

Далее проверяется отметка соответствующего ТЦК, СБУ или разведывательного органа о пребывании на учете. Если такой отметки нет, человека направляют в территориальный центр комплектования по новому адресу для постановки на учет — но это также не является основанием для отказа в оформлении регистрации.

После завершения процедуры орган регистрации передает информацию о новом месте жительства в соответствующий ТЦК через официальное уведомление.

Если же регистрация или снятие с регистрации происходит онлайн в приложении "Дія", применяются правила Порядка декларирования места жительства, утвержденного постановлением Кабмина №265 от февраля 2022 года.

Таким образом, даже если гражданин находится в розыске ТЦК, отказ в регистрации места жительства в пределах того же района является незаконным. Военный учет и процедура регистрации места жительства — это две разные процедуры, и вторая не может быть заблокирована из-за первой.

Также юристы объяснили, что делать гражданам, которые хотят прописаться по другому адресу, но название ТЦК и СП внезапно изменилось.

Отдельно в ТЦК и СП объяснили, могут ли оштрафовать руководителей предприятий, которые трудоустраивают людей без военного билета.

прописка военный учет ТЦК и СП военнообязанные розыск
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации