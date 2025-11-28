Регистрация места жительства и розыск ТЦК — что позволяет закон в 2025 году

Работники ТЦК и СП проверяют документы. Фото: кадр из видео

Факт пребывания в розыске ТЦК не является основанием для отказа в регистрации. Ключевое условие — человек должен состоять на воинском учете в том же районе, где хочет зарегистрировать новое место жительства.

Об этом сообщил юрист Юрий Айвазян.

Реклама

Читайте также:

Могут ли человеку отказать в оформлении прописки из-за розыска ТЦК

Органы регистрации не имеют полномочий самостоятельно оценивать статус военнообязанного или отказывать только из-за наличия розыска. При оформлении места жительства уполномоченные органы проводят только проверку военно-учетных документов и наличия отметок ТЦК о постановке на учет по соответствующему адресу.

Требования по регистрации призывников, военнообязанных и резервистов предусматривают несколько этапов. Сначала работники органа проверяют наличие военного билета или временного удостоверения.

Далее проверяется отметка соответствующего ТЦК, СБУ или разведывательного органа о пребывании на учете. Если такой отметки нет, человека направляют в территориальный центр комплектования по новому адресу для постановки на учет — но это также не является основанием для отказа в оформлении регистрации.

После завершения процедуры орган регистрации передает информацию о новом месте жительства в соответствующий ТЦК через официальное уведомление.

Если же регистрация или снятие с регистрации происходит онлайн в приложении "Дія", применяются правила Порядка декларирования места жительства, утвержденного постановлением Кабмина №265 от февраля 2022 года.

Таким образом, даже если гражданин находится в розыске ТЦК, отказ в регистрации места жительства в пределах того же района является незаконным. Военный учет и процедура регистрации места жительства — это две разные процедуры, и вторая не может быть заблокирована из-за первой.

Также юристы объяснили, что делать гражданам, которые хотят прописаться по другому адресу, но название ТЦК и СП внезапно изменилось.

Отдельно в ТЦК и СП объяснили, могут ли оштрафовать руководителей предприятий, которые трудоустраивают людей без военного билета.