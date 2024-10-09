Військовий облік - як і в якому віці громадяни стають на військовий облік

Призовники у ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК

Процес постановки юнаків на військовий облік починається з 17 років. Громадяни проходять військово-лікарську комісію, приписуються до відповідних призовних дільниць і отримують приписні свідоцтва.

Про це в інтерв’ю виданню "Главред" розповів начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Сумського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Монукало.

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Коли українських юнаків беруть на військовий облік

Україні процес постановки на військовий облік починається з 17 років. Усі юнаки, які досягають цього віку, мають приписатися до призовних дільниць, які працюють у всіх районних ТЦК.

"В основному у всіх навчальних закладів беруть списки цих юнаків, і з листопада по грудень проводиться основна приписка згідно затверджених графіків", — підкреслив Сергій Монукало.

Який документ отримують призовники

Також 17-річні юнаки мають пройти військово-лікарські комісії, після чого вони отримають свій перший військово-обліковий документ — приписне свідоцтво.

"Це перша стадія до підготовки призовника, яким він є з 18 до 25 років і який раніше підлягав призову на строкову службу, але її призупинили у зв'язку з впровадженням воєнного стану", — пояснив представник Сумського ОТЦК.

Нагадаємо, ми раніше писали, чим призовник відрізняється від військовозобов’язаного.

Також ми повідомляли, коли призовнику варто почати оформлювати відстрочку від мобілізації.