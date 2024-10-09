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Постановка на воинский учет — как этот процесс происходит в 2024 году

9 октября 2024 19:39
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Военный учет – как и в каком возрасте граждане становятся на военный учет
Призывники в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Процесс постановки молодых людей на воинский учет начинается с 17 лет. Граждане проходят военно-врачебную комиссию, приписываются к соответствующим призывным участкам и получают приписные свидетельства.

Об этом в интервью "Главреду" рассказал начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Сумского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки Сергей Монукало.

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В Украине процесс постановки на военный учет начинается с 17 лет. Все юноши, достигшие этого возраста, должны приписаться к призывным участкам, работающим во всех районных ТЦК.

"В основном у всех учебных заведений принимают списки этих юношей, и с ноября по декабрь проводится основная приписка согласно утвержденным графикам", — подчеркнул Сергей Монукало.

Какой документ получают призывники

Также 17-летние юноши должны пройти военно-врачебные комиссии, после чего они получат свой первый военно-учетный документ — приписное свидетельство.

"Это первая стадия к подготовке призывника, которым он является с 18 до 25 лет и ранее подлежал призыву на срочную службу, но ее приостановили в связи с внедрением военного положения", — пояснил представитель Сумского ОТЦК.

Напомним, мы раньше писали, чем призывник отличается от военнообязанного.

Также мы сообщали, когда призывнику следует начать оформлять отсрочку от мобилизации.

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