Звіряння списків військового обліку з ТЦК до 1 грудня: як це правильно зробити

Чоловіки у черзі в ЦНАПі. Фото: Новини.LIVE

Кадрові служби підприємств можуть дистанційно звіряти дані військовозобов'язаних працівників з їхніми ТЦК, надсилаючи документи Укрпоштою. Проте для фінального звіту до військкомату, до якого прикріплена сама компанія, представникам бізнесу все ж доведеться з'явитися особисто разом із роздруківками. До 1 грудня українські роботодавці зобов'язані завершити щорічне звіряння списків військового обліку з територіальними центрами комплектування.

На що варто звернути увагу пояснила експерт з питань трудового права, військового обліку і бронювання Тетяна Донець, цитує Новини.LIVE.

Як правильно робити звірку з ТЦК на підприємствах

Відповідно до останніх оновлень Порядку організації та ведення військового обліку, затвердженого урядовою постановою №1487 від 30 грудня 2022 року, цей процес вимагає дотримання чіткої послідовності.

Підприємства не можуть одразу йти до свого територіального центру комплектування. Спочатку бізнес зобов'язаний провести звірку з тими установами, де безпосередньо стоять на обліку їхні підлеглі. Лише після проходження цього етапу дозволяється звіряти інформацію з ТЦК, до якого прив'язана сама компанія.

Але взаємодія з військкоматами працівників з інших регіонів чи районів може відбуватися дистанційно. Туди можна надсилати папери через Укрпошту. У конверт необхідно вкласти копії або роздруківки військово-облікових документів персоналу, а також два примірники витягів зі списків.

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За правилами, ТЦК має поставити відмітку про успішне звіряння на одному з витягів та відправити його назад на адресу підприємства. Втім, Тетяна Донець звертає увагу, що на практиці військкомати часто ігнорують цю вимогу.

Як хитрощі іноді використовують вкладення додаткового порожнього конверта з наклеєною маркою, проте навіть такий крок не дає беззаперечної гарантії отримання відповіді. За таких умов найголовнішим завданням для роботодавця стає збереження всіх поштових квитанцій, які слугуватимуть неспростовним доказом факту відправки документів на перевірку.

Наприкінці від представників бізнесу все ж вимагається фізична присутність. До свого ТЦК та СП, з яким ведеться облік потрібно особисто принести списки та роздруківки військових квитків співробітників.

Винятком може стати лише ситуація, коли керівництво конкретного ТЦК самостійно та окремо висунуло вимогу про надання звітності саме у поштовому форматі. Якщо такої вказівки не надходило, дистанційний формат для цієї установи не передбачений.

Новини.LIVE з посиланням на юристів також пояснювали нюанси щодо бронювання та військового обліку.

Українські підприємства отримали юридичне право зараховувати до загальної квоти на бронювання тих співробітників-чоловіків, які працюють дистанційно з-за кордону. Експерти підкреслюють, що відсутність проходження ВЛК та перебування поза межами країни не блокують цю можливість, якщо дотримана одна ключова умова.

Водночас для бізнесу посилили вимоги щодо військово-транспортного обов'язку та обліку. Відтак компанії зобов'язані двічі на рік подавати до ТЦК звітність про власні кадри та техніку. З 2026 року ця норма стала суворішою та поширилася навіть на ті організації, які взагалі не мають автотранспорту на балансі, а за невиконання правила передбачено сувору відповідальність.