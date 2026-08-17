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Главная ТЦК По почте или лично: как правильно подать списки сотрудников в ТЦК

По почте или лично: как правильно подать списки сотрудников в ТЦК

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 08:55
Сверка списков воинского учета с ТЦК до 1 декабря: как это правильно сделать
Мужчины в очереди в ЦНАП. Фото: Новини.LIVE

Кадровые службы предприятий могут удаленно сверять данные военнообязанных работников с их ТЦК, отправляя документы через «Укрпочту». Однако для подачи итогового отчета в военкомат, к которому прикреплена сама компания, представителям бизнеса все же придется явиться лично с распечатками. До 1 декабря украинские работодатели обязаны завершить ежегодную сверку списков воинского учета с территориальными центрами комплектования.

На что стоит обратить внимание, объяснила эксперт по вопросам трудового права, воинского учета и бронирования Татьяна Донец, цитирует Новини.LIVE.

Как правильно проводить сверку с ТЦК на предприятиях

В соответствии с последними обновлениями Порядка организации и ведения воинского учета, утвержденного постановлением правительства № 1487 от 30 декабря 2022 года, этот процесс требует соблюдения четкой последовательности.

Предприятия не могут сразу обращаться в свой территориальный центр комплектования. Сначала компания обязана провести сверку с теми учреждениями, где непосредственно стоят на учете их подчиненные. Только после прохождения этого этапа разрешается сверять информацию с ТЦК, к которому привязана сама компания.

Однако взаимодействие с военкоматами в отношении сотрудников из других регионов или районов может осуществляться дистанционно. Туда можно отправлять документы через Укрпочту. В конверт необходимо вложить копии или распечатки военно-учетных документов персонала, а также два экземпляра выписок из списков.

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Согласно правилам, ТЦК должен поставить отметку об успешной сверке на одной из выписок и отправить её обратно по адресу предприятия. Впрочем, Татьяна Донец обращает внимание, что на практике военкоматы часто игнорируют это требование.

В качестве уловки иногда используют вложение дополнительного пустого конверта с наклейённой маркой, однако даже такой шаг не даёт безоговорочной гарантии получения ответа. В таких условиях главной задачей для работодателя становится сохранение всех почтовых квитанций, которые послужат неопровержимым доказательством факта отправки документов на проверку.

В конечном итоге от представителей бизнеса всё же требуется физическое присутствие. В свой ТЦК и СП, с которым ведётся учёт, необходимо лично принести списки и распечатки военных билетов сотрудников.

Исключением может стать лишь ситуация, когда руководство конкретного ТЦК самостоятельно и отдельно выдвинуло требование о предоставлении отчетности именно в почтовом формате. Если такого указания не поступало, дистанционный формат для этого учреждения не предусмотрен.

Новини.LIVE со ссылкой на юристов также разъясняли нюансы, касающиеся бронирования и воинского учета.

Украинские предприятия получили юридическое право включать в общую квоту на бронирование тех сотрудников-мужчин, которые работают удаленно из-за рубежа. Эксперты подчеркивают, что отсутствие прохождения ВЛК и пребывание за пределами страны не препятствуют этой возможности, если соблюдено одно ключевое условие.

В то же время для бизнеса ужесточили требования относительно военно-транспортной обязанности и учета. Таким образом, компании обязаны дважды в год подавать в ТЦК отчетность о собственных кадрах и технике. С 2026 года эта норма стала более строгой и распространилась даже на те организации, которые вообще не имеют автотранспорта на балансе, а за невыполнение правила предусмотрена строгая ответственность.

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Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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