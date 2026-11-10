Підозрюваний із правоохоронцями. Фото: hk.npu.gov.ua

У Харкові затримали 54-річного працівника РТЦК та СП. Його підозрюють у хабарництві: отриманні грошей за вирішення питань, пов'язаних із військовим обліком і мобілізації. Чоловікові загрожує позбавлення волі, але його провину ще має довести суд.

Про це 9 листопада повідомила Поліція Харківської області, передає Новини.LIVE.

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У чому підозрюють посадовця РТЦК та СП

За даними слідства, начальник одного з відділень ТЦК та СП пропонував військовозобов'язаним зняття розшуку та оформлення медичних документів для відстрочки.

У вересні поточного року фігурант запевнив чоловіка призовного віку, що може за 300 доларів допомогти йому уникнути призову. Згодом він запропонував "клієнту" більш дорогу "послугу": за півтори тисячі доларів пройти стаціонарне лікування в медзакладі, щоб надалі отримати висновок ВЛК про непридатність до служби.

3 листопада ділок отримав другу частину коштів. Того ж дня правоохоронці провели обшуки в його службовому кабінеті, оселі та автівках. Під час перевірок вилучили речові докази: планшет, ноутбук, копії медичних документів, мобільний телефон, автомобілі та гроші.

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Гроші, які виявили під час обшуків в автівці посадовця РТЦК та СП. Фото: hk.npu.gov.ua

Запобіжний захід і можливе покарання

Затриманому повідомили про підозру в одержанні хабаря (ч. 5 ст. 27 і ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). За хабарництвом передбачається від п'яти до десяти років в'язниці, конфіскація майна та до трьох років заборони обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Під час досудового розслідування посадовець перебуватиме під вартою, але може вийти на волю, якщо внесе заставу.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на народних депутатів Ярослава Железняка та Дмитра Разумкова повідомляв, що посадовців ТЦК більш суворо каратимуть за незаконну постановку громадян на військовий облік. Розмір штрафу зросте з 17 тисяч гривень до 170 тисяч гривень. За відповідні зміни виступили 249 нардепів.

Також Новини.LIVE з посиланням на члена комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Верхової Ради Федора Веніславського писав, що запроваджувати обов'язкову мобілізацію жінок в Україні не планують. Законопроектів із відповідною пропозицією на розгляді парламенту наразі немає. А от питання про зниження верхньої межі мобілізаційного віку до 50–55 років у майбутньому можуть розглянути.