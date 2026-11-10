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Главная ТЦК Чиновника РТЦК и СП подозревают в торговле отсрочкой

Чиновника РТЦК и СП подозревают в торговле отсрочкой

Ua ru
10 ноября 2026 07:30
Чиновника РТЦК и СП подозревают в получении взятки за отсрочку hk.npu.gov.ua
Подозреваемый с правоохранителями. Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове задержали 54-летнего сотрудника РТЦК и СП. Его подозревают в взяточничестве: получении денег за решение вопросов, связанных с воинским учетом и мобилизацией. Мужчине грозит лишение свободы, но его вину еще должен доказать суд.

Об этом 9 ноября сообщила полиция Харьковской области, передает Новини.LIVE.

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В чем подозревают чиновника РТЦК и СП

По данным следствия, начальник одного из отделений РТЦК и СП предлагал военнообязанным снятие розыска и оформление медицинских документов для отсрочки.

В сентябре текущего года фигурант заверил мужчину призывного возраста, что может за 300 долларов помочь ему избежать призыва. Впоследствии он предложил "клиенту" более дорогую "услугу": за полторы тысячи долларов пройти стационарное лечение в медицинском учреждении, чтобы в дальнейшем получить заключение ВВК о непригодности к службе.

3 ноября дельц получил вторую часть средств. В тот же день правоохранители провели обыски в его служебном кабинете, доме и автомобилях. Во время проверок изъяли вещественные доказательства: планшет, ноутбук, копии медицинских документов, мобильный телефон, автомобили и деньги.

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Деньги, которые обнаружили во время обысков в автомобиле чиновника РТЦК и СП. Фото: hk.npu.gov.ua

Мера пресечения и возможное наказание

Задержанному сообщили о подозрении в получении взятки (ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). За взяточничество предусматривается от пяти до десяти лет тюрьмы, конфискация имущества и до трех лет запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Во время досудебного расследования чиновник будет находиться под стражей, но может выйти на свободу, если внесет залог.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на народных депутатов Ярослава Железняка и Дмитрия Разумкова сообщал, что чиновников ТЦК будут более строго наказывать за незаконную постановку граждан на воинский учет. Размер штрафа увеличится с 17 тысяч гривен до 170 тысяч гривен. За соответствующие изменения выступили 249 народных депутатов.

Также Новини.LIVE со ссылкой на члена комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной Рады Федора Вениславского писал, что вводить обязательную мобилизацию женщин в Украине не планируют. Законопроектов с соответствующим предложением на рассмотрении парламента пока нет. А вот вопрос о снижении верхнего предела мобилизационного возраста до 50–55 лет в будущем могут рассмотреть.

Харьков взятка мобилизация отсрочка ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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