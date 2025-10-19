Посадовця ТЦК на Львівщині оштрафували за незаконну мобілізацію

Працівники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: vinnitsa.infо

На Львівщині суд оштрафував посадовця ТЦК за незаконну мобілізацію чоловіка, який мав право на відстрочку. Майор частково визнав провину, пояснивши свої дії браком досвіду.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Посадовець ТЦК займався незаконною мобілізацією — вирок суду

Отже, посадовця РТЦК на Львівщині оштрафували на 34 тисячі гривень за незаконну мобілізацію чоловіка, який мав право на відстрочку. Військовослужбовець пояснив, що допустив недбалість через брак досвіду роботи.

Як зазначено в постанові Золочівського районного суду, оприлюдненій 15 жовтня в Єдиному реєстрі судових рішень, майора ЗСУ, який обіймав посаду заступника начальника мобілізаційного відділення Золочівського районного ТЦК, визнали винним у неналежному виконанні службових обов’язків під час мобілізації.

Згідно з матеріалами справи, 13 серпня цього року посадовець неналежно організував проведення мобілізації, внаслідок чого до війська незаконно призвали громадянина, котрий мав право на відстрочку від служби. Його заява про відстрочку на той момент ще перебувала на розгляді у відповідній комісії, проте цей документ не врахували.

У постанові зазначено, що майор "неналежно здійснював організацію мобілізації людських ресурсів відповідно до вимог керівних документів, не забезпечив виконання заходів призову мобілізаційних ресурсів у військові структури та неналежно організував підготовку особового складу з мобілізаційних питань".

У суді посадовець ТЦК частково визнав свою провину, пояснивши, що припустився помилки через малий досвід роботи. Суд визнав його винним в адміністративному правопорушенні та призначив штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

Крім того, посадовець має сплатити 605 гривень судового збору.

