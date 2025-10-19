Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Посадовець ТЦК незаконно мобілізував чоловіка — як покарав суд

Посадовець ТЦК незаконно мобілізував чоловіка — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 19 жовтня 2025 12:43
Оновлено: 12:43
Посадовця ТЦК на Львівщині оштрафували за незаконну мобілізацію
Працівники ТЦК перевіряють документи. Ілюстративне фото: vinnitsa.infо

На Львівщині суд оштрафував посадовця ТЦК за незаконну мобілізацію чоловіка, який мав право на відстрочку. Майор частково визнав провину, пояснивши свої дії браком досвіду.

Про це йдеться в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Реклама
Читайте також:

Посадовець ТЦК займався незаконною мобілізацією — вирок суду

Отже, посадовця РТЦК на Львівщині оштрафували на 34 тисячі гривень за незаконну мобілізацію чоловіка, який мав право на відстрочку. Військовослужбовець пояснив, що допустив недбалість через брак досвіду роботи.

Як зазначено в постанові Золочівського районного суду, оприлюдненій 15 жовтня в Єдиному реєстрі судових рішень, майора ЗСУ, який обіймав посаду заступника начальника мобілізаційного відділення Золочівського районного ТЦК, визнали винним у неналежному виконанні службових обов’язків під час мобілізації.

Згідно з матеріалами справи, 13 серпня цього року посадовець неналежно організував проведення мобілізації, внаслідок чого до війська незаконно призвали громадянина, котрий мав право на відстрочку від служби. Його заява про відстрочку на той момент ще перебувала на розгляді у відповідній комісії, проте цей документ не врахували.

У постанові зазначено, що майор "неналежно здійснював організацію мобілізації людських ресурсів відповідно до вимог керівних документів, не забезпечив виконання заходів призову мобілізаційних ресурсів у військові структури та неналежно організував підготовку особового складу з мобілізаційних питань".

У суді посадовець ТЦК частково визнав свою провину, пояснивши, що припустився помилки через малий досвід роботи. Суд визнав його винним в адміністративному правопорушенні та призначив штраф у розмірі 34 тисяч гривень.

Крім того, посадовець має сплатити 605 гривень судового збору.

Нагадаємо, що нещодавно ТЦК мобілізував священника всупереч закону — що вирішив суд.

Також ми повідомляли, що у Луцьку суд покарав працівника ТЦК за те, що він під час службових заходів не ввімкнув нагрудну відеокамеру.

військовий призов мобілізація війна в Україні ТЦК та СП судові рішення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації