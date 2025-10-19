Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК Чиновник ТЦК незаконно мобилизовал мужчину — как наказал суд

Чиновник ТЦК незаконно мобилизовал мужчину — как наказал суд

Ua ru
Дата публикации 19 октября 2025 12:43
обновлено: 12:43
Чиновника ТЦК на Львовщине оштрафовали за незаконную мобилизацию
Работники ТЦК проверяют документы. Иллюстративное фото: vinnitsa.infо

На Львовщине суд оштрафовал чиновника ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины, который имел право на отсрочку. Майор частично признал вину, объяснив свои действия недостатком опыта.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Чиновник ТЦК занимался незаконной мобилизацией — приговор суда

Итак, чиновника РТЦК на Львовщине оштрафовали на 34 тысячи гривен за незаконную мобилизацию мужчины, который имел право на отсрочку. Военнослужащий объяснил, что допустил халатность из-за нехватки опыта работы.

Как указано в постановлении Золочевского районного суда, обнародованном 15 октября в Едином реестре судебных решений, майора ВСУ, который занимал должность заместителя начальника мобилизационного отделения Золочевского районного ТЦК, признали виновным в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей во время мобилизации.

Согласно материалам дела, 13 августа этого года чиновник ненадлежащим образом организовал проведение мобилизации, в результате чего в армию незаконно призвали гражданина, который имел право на отсрочку от службы. Его заявление об отсрочке на тот момент еще находилось на рассмотрении в соответствующей комиссии, однако этот документ не учли.

В постановлении указано, что майор "ненадлежащим образом осуществлял организацию мобилизации человеческих ресурсов в соответствии с требованиями руководящих документов, не обеспечил выполнение мероприятий призыва мобилизационных ресурсов в военные структуры и ненадлежащим образом организовал подготовку личного состава по мобилизационным вопросам".

В суде чиновник ТЦК частично признал свою вину, объяснив, что допустил ошибку из-за малого опыта работы. Суд признал его виновным в административном правонарушении и назначил штраф в размере 34 тысяч гривен.

Кроме того, чиновник должен уплатить 605 гривен судебного сбора.

Напомним, что недавно ТЦК мобилизовал священника вопреки закону — что решил суд.

Также мы сообщали, что в Луцке суд наказал работника ТЦК за то, что он во время служебных мероприятий не включил нагрудную видеокамеру.

военный призыв мобилизация война в Украине ТЦК и СП судебные решения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации