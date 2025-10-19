Чиновника ТЦК на Львовщине оштрафовали за незаконную мобилизацию

Работники ТЦК проверяют документы. Иллюстративное фото: vinnitsa.infо

На Львовщине суд оштрафовал чиновника ТЦК за незаконную мобилизацию мужчины, который имел право на отсрочку. Майор частично признал вину, объяснив свои действия недостатком опыта.

Об этом говорится в Едином государственном реестре судебных решений.

Итак, чиновника РТЦК на Львовщине оштрафовали на 34 тысячи гривен за незаконную мобилизацию мужчины, который имел право на отсрочку. Военнослужащий объяснил, что допустил халатность из-за нехватки опыта работы.

Как указано в постановлении Золочевского районного суда, обнародованном 15 октября в Едином реестре судебных решений, майора ВСУ, который занимал должность заместителя начальника мобилизационного отделения Золочевского районного ТЦК, признали виновным в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей во время мобилизации.

Согласно материалам дела, 13 августа этого года чиновник ненадлежащим образом организовал проведение мобилизации, в результате чего в армию незаконно призвали гражданина, который имел право на отсрочку от службы. Его заявление об отсрочке на тот момент еще находилось на рассмотрении в соответствующей комиссии, однако этот документ не учли.

В постановлении указано, что майор "ненадлежащим образом осуществлял организацию мобилизации человеческих ресурсов в соответствии с требованиями руководящих документов, не обеспечил выполнение мероприятий призыва мобилизационных ресурсов в военные структуры и ненадлежащим образом организовал подготовку личного состава по мобилизационным вопросам".

В суде чиновник ТЦК частично признал свою вину, объяснив, что допустил ошибку из-за малого опыта работы. Суд признал его виновным в административном правонарушении и назначил штраф в размере 34 тысяч гривен.

Кроме того, чиновник должен уплатить 605 гривен судебного сбора.

