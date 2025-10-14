Видео
Видео

Главная ТЦК ТЦК мобилизовал священника вопреки закону — как его защитил суд

ТЦК мобилизовал священника вопреки закону — как его защитил суд

Ua ru
Дата публикации 14 октября 2025 10:02
На Волыни пастор выиграл суд против ТЦК — его мобилизовали с нарушением закона
Судейский молоток. Фото: Freepik

Волынский окружной административный суд принял решение в пользу священника, признав незаконным его призыв на военную службу и отменил приказ о мобилизации и зачислении в состав воинской части. Суд пришел к выводу, что мобилизация пастора состоялась с нарушением действующего законодательства.

Об этом стало известно из судебного приговора, который опубликовали на Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Священнослужителя мобилизовали несмотря на бронирование

Согласно решению, обнародованному в октябре 2025 года, истец, который является священнослужителем религиозной общины "Новая жизнь" евангельских христиан-баптистов, был мобилизован в марте 2025 года. Он обратился в суд, считая действия территориального центра комплектования противоправными, поскольку его имя входило в официальный список священнослужителей, подлежащих бронированию от мобилизации.

Священник пояснил, что его религиозные убеждения запрещают участие в военных действиях и ношение оружия. Он сообщил работникам ТЦК о своем статусе священнослужителя и наличии в списках бронирования в соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" и постановлением Кабинета Министров №1498 от 26 декабря 2024 года.

Представитель ТЦК в отзыве на иск настаивал, что на момент мобилизации мужчина не имел официального права на отсрочку. В то же время Государственная служба по этнополитике и свободе совести подтвердила, что истец действительно был внесен в список священнослужителей, которые имеют бронь от мобилизации.

Судья пришел к выводу, что работники ТЦК не проверили должным образом информацию о бронировании истца. В решении отмечено, что обязанность по проверке таких данных возложена не только на граждан, но и на сами органы комплектования.

В итоге суд полностью удовлетворил иск священника, признав противоправными и отменив приказы о его мобилизации и зачислении в воинскую часть .

