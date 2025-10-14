На Волині пастор виграв суд проти ТЦК — його мобілізували з порушенням закону

Суддівський молоток. Фото: Freepik

Волинський окружний адміністративний суд ухвалив рішення на користь священника, визнавши незаконним його призов на військову службу та скасував наказ про мобілізацію і зарахування до складу військової частини. Суд дійшов висновку, що мобілізація пастора відбулася з порушенням чинного законодавства.

Про це стало відомо із судового вироку, яке опублікували на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Священнослужителя мобілізували попри бронювання

Згідно з рішенням, оприлюдненим у жовтні 2025 року, позивач, який є священнослужителем релігійної громади "Нове життя" євангельських християн-баптистів, був мобілізований у березні 2025 року. Він звернувся до суду, вважаючи дії територіального центру комплектування протиправними, оскільки його ім’я входило до офіційного списку священнослужителів, які підлягають бронюванню від мобілізації.

Священник пояснив, що його релігійні переконання забороняють участь у військових діях і носіння зброї. Він повідомив працівників ТЦК про свій статус священнослужителя та наявність у списках бронювання відповідно до Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" і постанови Кабінету Міністрів №1498 від 26 грудня 2024 року.

Представник ТЦК у відгуку на позов наполягав, що на момент мобілізації чоловік не мав офіційного права на відстрочку. Водночас Державна служба з етнополітики та свободи совісті підтвердила, що позивач дійсно був внесений до списку священнослужителів, які мають бронь від мобілізації.

Суддя дійшов висновку, що працівники ТЦК не перевірили належним чином інформацію щодо бронювання позивача. У рішенні наголошено, що обов’язок з перевірки таких даних покладено не лише на громадян, але й на самі органи комплектування.

У підсумку суд повністю задовольнив позов священника, визнавши протиправними та скасувавши накази про його мобілізацію й зарахування до військової частини.

