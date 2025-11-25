Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна ТЦК Поновлення на військовому обліку — як оскаржити рішення ТЦК

Поновлення на військовому обліку — як оскаржити рішення ТЦК

Ua ru
Дата публікації: 25 листопада 2025 00:30
Оновлено: 09:51
ТЦК знову поновило на військовий облік попри виключення — як діяти
Військовослужбовці оформлюють документи. Фото: Суспільне.Львів

В Україні фіксують нову судову практику, яка стосується незаконного поновлення громадян на військовому обліку без їхньої волі та без передбачених законом підстав. Дедалі більше людей стикаються з ситуаціями, коли попри наявні військово-облікові документи про їхнє виключення з обліку, наприклад, за станом здоров’я, віком, вироками за тяжкі злочини чи іншими обставинами — ТЦК раптово та без пояснень поновлюють їх у списках військовозобов’язаних.

Юрист Ростислав Кравець пояснив, як діяти в такій ситуації.

Реклама
Читайте також:

ТЦК поновило на облік попри виключення — чи мають вони на це право

Жоден закон чи урядова постанова не містить норм про автоматичне поновлення громадян, які раніше були законно виключені з військового обліку.

За словами юриста, навіть численні зміни в постановах Кабінету Міністрів, ухвалених упродовж останніх років, не передбачають жодної процедури примусового або одностороннього повернення до обліку.

Якщо особа була виключена з військового обліку, поновити її можна виключно за її власною заявою. Будь-які інші рішення ТЦК щодо поновлення вважаються перевищенням службових повноважень.

На це суди звертають окрему увагу, наголошуючи, що працівники ТЦК не можуть самостійно змінювати статус військовозобов’язаного без належних правових підстав або доказів фальсифікації документів.

"У разі, якщо особа була раніше виключена з військового обліку, поновити на військовому обліку її можна тільки на підставі її заяви. Будь-яких інших підстав поновлення на військовому обліку немає", — пояснив юрист.

Як діяти, якщо ТЦК поновило на  облік людину, яку раніше виключили з обліку

У такому випадку юрист радить звертатися до суду. За його словами, уже є судова практика щодо цього.

"Суди в обох випадках мають рішення різні. Однак в обох випадках вони зводяться до того, що, по-перше, підстав поновлення на військовому обліку, окрім заяви особи, більше ніяких нема", — пояснив Ростислав Кравець.

Нагадаємо, в Україні трапляються випадки так званої "бусифікації". Юрист дав пораду, що робити, якщо людину силоміць привезли до ТЦК

Також дізнайтеся, чи можуть працівники ТЦК роздавати повістки у цивільному одязі.

військовий облік мобілізація ТЦК та СП військовозобов'язані юрист
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації