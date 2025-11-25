ТЦК знову поновило на військовий облік попри виключення — як діяти

Військовослужбовці оформлюють документи. Фото: Суспільне.Львів

В Україні фіксують нову судову практику, яка стосується незаконного поновлення громадян на військовому обліку без їхньої волі та без передбачених законом підстав. Дедалі більше людей стикаються з ситуаціями, коли попри наявні військово-облікові документи про їхнє виключення з обліку, наприклад, за станом здоров’я, віком, вироками за тяжкі злочини чи іншими обставинами — ТЦК раптово та без пояснень поновлюють їх у списках військовозобов’язаних.

Юрист Ростислав Кравець пояснив, як діяти в такій ситуації.

ТЦК поновило на облік попри виключення — чи мають вони на це право

Жоден закон чи урядова постанова не містить норм про автоматичне поновлення громадян, які раніше були законно виключені з військового обліку.

За словами юриста, навіть численні зміни в постановах Кабінету Міністрів, ухвалених упродовж останніх років, не передбачають жодної процедури примусового або одностороннього повернення до обліку.

Якщо особа була виключена з військового обліку, поновити її можна виключно за її власною заявою. Будь-які інші рішення ТЦК щодо поновлення вважаються перевищенням службових повноважень.

На це суди звертають окрему увагу, наголошуючи, що працівники ТЦК не можуть самостійно змінювати статус військовозобов’язаного без належних правових підстав або доказів фальсифікації документів.

"У разі, якщо особа була раніше виключена з військового обліку, поновити на військовому обліку її можна тільки на підставі її заяви. Будь-яких інших підстав поновлення на військовому обліку немає", — пояснив юрист.

Як діяти, якщо ТЦК поновило на облік людину, яку раніше виключили з обліку

У такому випадку юрист радить звертатися до суду. За його словами, уже є судова практика щодо цього.

"Суди в обох випадках мають рішення різні. Однак в обох випадках вони зводяться до того, що, по-перше, підстав поновлення на військовому обліку, окрім заяви особи, більше ніяких нема", — пояснив Ростислав Кравець.

