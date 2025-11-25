ТЦК снова восстановило на воинский учет несмотря на исключение — как действовать

Военнослужащие оформляют документы. Фото: Суспільне.Львів

В Украине фиксируют новую судебную практику, которая касается незаконного восстановления граждан на воинском учете без их воли и без предусмотренных законом оснований. Все больше людей сталкиваются с ситуациями, когда несмотря на имеющиеся военно-учетные документы об их исключении с учета, например, по состоянию здоровья, возрасту, приговорами за тяжкие преступления или другими обстоятельствами - ТЦК внезапно и без объяснений восстанавливают их в списках военнообязанных.

Юрист Ростислав Кравец объяснил, как действовать в такой ситуации.

Ни один закон или правительственное постановление не содержит норм об автоматическом восстановлении граждан, которые ранее были законно исключены с воинского учета.

По словам юриста, даже многочисленные изменения в постановлениях Кабинета Министров, принятых в последние годы, не предусматривают никакой процедуры принудительного или одностороннего возвращения к учету.

Если лицо было исключено с воинского учета, восстановить его можно исключительно по его собственному заявлению. Любые другие решения ТЦК о восстановлении считаются превышением служебных полномочий.

На это суды обращают особое внимание, подчеркивая, что работники ТЦК не могут самостоятельно изменять статус военнообязанного без надлежащих правовых оснований или доказательств фальсификации документов.

"В случае, если лицо было ранее исключено с воинского учета, восстановить на воинском учете его можно только на основании его заявления. Каких-либо других оснований восстановления на воинском учете нет", - пояснил юрист.

Как действовать, если ТЦК восстановило на учет человека, которого ранее исключили с учета

В таком случае юрист советует обращаться в суд. По его словам, уже есть судебная практика по этому поводу.

"Суды в обоих случаях имеют решения разные. Однако в обоих случаях они сводятся к тому, что, во-первых, оснований восстановления на воинском учете, кроме заявления лица, больше никаких нет", — пояснил Ростислав Кравец.

