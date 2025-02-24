Неточності в Резерв+ — як ТЦК має виправити помилки у Резерв+

Застосунок для військовозобов’язаних. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнецов

Для того, аби виправити помилкові дані у мобільному застосунку "Резерв+", військовозобов’язаний громадянин має надати до ТЦК заяву, дистанційно чи шляхом особистого прибуття. Але ці зміни можуть з’явитися у "Резерв+" не відразу.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Як виправити помилку в "Резерв+"

У деяких військовозобов’язаних громадян в мобільному застосунку "Резерв+" могли з’явитися помилкові дані.

"Виправити помилку можливо, шляхом подання заяви до ТЦК або при прибутті до ТЦК", — пояснив такому військовозобов’язаному адвокат Євген Олександрович.

Чому зміни у "Резерв+" відбуваються не відразу

Інший адвокат, Юрій Айвазян, пояснив, чому зміна неправильної інформації на правильну у "Резерв+", наприклад, зняття з розшуку, може з’явитися не відразу.

"Справа в тім, що зняттю із розшуку передує відповідна заява від ТЦК до поліції. Тому, зазвичай, ця процедура займає від одного до трьох днів", — зазначив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як у "Резерв+" дізнатися про те, чи перебуває громадянин у розшуку.

Додамо, ми повідомляли про те, що означає статус "Знято" у "Резерв+".