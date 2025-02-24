Неточности в Резерв+ - как ТЦК должен исправить ошибки в Резерв+

Приложение для военнообязанных. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Для того, чтобы исправить ошибочные данные в мобильном приложении "Резерв+", военнообязанный гражданин должен предоставить в ТЦК заявление, дистанционно или путем личного прибытия. Но эти изменения могут появиться в "Резерв+" не сразу.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Как исправить ошибку в "Резерв+"

У некоторых военнообязанных граждан в мобильном приложении "Резерв+" могли появиться ошибочные данные.

"Исправить ошибку возможно, путем подачи заявления в ТЦК или при прибытии в ТЦК", — пояснил такому военнообязанному адвокат Евгений Александрович.

Почему изменения в "Резерв+" происходят не сразу

Другой адвокат, Юрий Айвазян, объяснил, почему изменение неправильной информации на правильную в "Резерв+", например, снятие с розыска, может появиться не сразу.

"Дело в том, что снятию с розыска предшествует соответствующее заявление от ТЦК в полицию. Поэтому, как правило, эта процедура занимает от одного до трех дней", — отметил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, как в "Резерв+" узнать о том, находится ли гражданин в розыске.

Добавим, мы сообщали о том, что означает статус "Снято" в "Резерв+".