Висновок військово-лікарської комісії з помилкою- чи має право ТЦК виправити

Внесення даних ВЛК в реєстр. Фото: "АрміяInform"

Якщо у висновку військово-лікарської комісії були внесені помилкові дані, то після складення протоколу комісії його уже неможливо виправити. Можна лише оскаржити саму постанову.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Помилкові дані у висновку ВЛК

Під час процесу мобілізації були виявлені випадки, коли у висновку військово-лікарської комісії вказувалися неточні чи помилкові дані.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив, що у такому випадку можна зробити.

Перш за все, підкреслив юрист, виправити сам висновок неможливо.

"Не бачу можливості внести дані до довідки ВЛК, оскільки вже складений протокол комісії та винесена постанова", — зазначив Айвазян.

Як можна скасувати висновок ВЛК

Разом з тим, наголосив адвокат, є реальний варіант скасування рішення військово-лікарської комісії.

"Як варіант все ж таки оскарження даної постанови ВЛК на підставі того, що враховані не всі Ваші захворювання", — підкреслив Юрій Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що має робити ТЦК після виявлення помилки у реєстрі "Оберіг".

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