Реєстр Оберіг із помилкою — що має зробити ТЦК, хто виправляє помилки в базі

Внесення даних до реєстру "Оберіг". Фото: "Обозреватель"

Якщо в реєстрі "Оберіг" зазначені некоректні військово-облікові дані, то територіальний центр комплектування має виправити ці дані. Для цього громадянин повинен з’явитися у ТЦК з документами, де зазначені правильні дані.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Дмитро Мурач.

Читайте також:

Некоректні дані в реєстрі "Оберіг"

У деяких військовозобов’язаних громадян в державному військовому реєстрі "Оберіг" виявилися введені помилкові дані.

"Якщо у базі "Оберіг" зазначені некоректні дані, необхідно подати письмову заяву до територіального центру комплектування з проханням виправити помилку", — пояснив громадянину алгоритм дій у такій ситуації юрист Дмитро Мурач.

Дії громадянина, реакція ТЦК

Правник підкреслив, що громадянин має прийти до ТЦК з документами, в яких зазначені правильні дані.

"Працівники територіального центру комплектування мають виправити помилки у персональній інформації", — пояснив, що має робити ТЦК у такому випадку, Дмитро Мурач.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як виправити різні дані у паперовому військовому квитку та електронному ВОД.

Додамо, ми повідомляли про те, які дані вносяться в "Оберіг" і коли ці дані знищуються.